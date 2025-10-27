Z prostego składnika robię kotlety zdrowsze i tańsze niż mielone. Pokochają je nawet mięsożercy

Są takie potrawy, które na pierwszy rzut oka wydają się zbyt przaśne, ale wystarczy jeden kęs, by zrozumieć, że to właśnie w prostocie tkwi ich największa siła. Te przysmaki z pewnością do nich należą. Pamiętam, jak robiła je moja babcia. Nie miały w sobie żadnych wyszukanych składników, a smakowały lepiej niż wykwintne rarytasy serwowane w drogiej restauracji. Złociste, pachnące… Można się w nich było zakochać od pierwszego wejrzenia, a degustacja tylko pogłębiała tę kulinarną „miłość”. Spróbuj, a jestem pewna, że będziesz tego samego zdania.

Te kotlety to świetna alternatywa dla zwykłych mielonych

Bazą tego dania jest składnik, który zwykle ląduje w zupie. „Pierwsze skrzypce” gra w nich groch – główne źródło białka roślinnego, błonnika i żelaza. Sycą na długo, stabilizują poziom cukru we krwi i wspierają mikrobiotę jelitową. Sprzyjają namnażaniu się „dobrych” bakterii, usprawniają pracę układu trawiennego i przyspieszają przemianę materii. Dostarczają też cennych składników mineralnych, takich jak żelazo, magnez, wapń, fosfor czy potas.

Poza tym przygotowanie tych kotletów nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów. Jeśli korzystasz z grochu łuskanego (w połówkach), nie musisz go nawet moczyć przed gotowaniem, co znacznie skraca czas przyrządzania posiłku. Jeśli obawiasz się wzdęć, uczucia ciężkości czy nadmiernej ilości gazów po spożyciu roślin strączkowych, dodaj do masy na kotlety szczyptę majeranku. Zioło to poprawia trawienie i pozwala uniknąć przykrych dolegliwości.

Przepis: Kotlety z grochu To świetna alternatywa dla tradycyjnych mielonych. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 437 w każdej porcji Składniki 30 dag grochu łuskanego w połówkach

ok. 1 szklanka tartej bułki

1 średnia cebula

1 jajko

sól, pieprz, majeranek do smaku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia

bułka do obtoczenia kotletów Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOpłucz groch i zalej go wodą. Obierz cebulę i pokrój ją w drobną kostkę. Ugotuj groch do miękkości. Następnie odcedź go i zmiksuj na gładką masę. Łączenie składnikówZeszklij posiekaną cebulę. Gdy lekko przestygnie dodaj ją do grochu razem z jajkiem i przyprawami. Całość wymieszaj. Dodawaj stopniowo bułkę tartą do momentu aż masa zyska zwartą konsystencję. Formowanie i smażenie kotletówUformuj niewielkie kotlety. Każdy obtocz w bułce tartej. Smaż na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor.

Z czym podać kotlety z grochu?

Kotlety z grochu są niezwykle uniwersalne. Doskonale odnajdują się zarówno w klasycznych, jak i mniej tradycyjnych połączeniach. Standardowe zestawienie to purée ziemniaczane i buraczki lub kiszony ogórek – proste, a przy tym sycące i pełne domowego smaku. Jeśli wolisz coś lżejszego, podaj je z surówką z marchewki i jabłka albo sałatką z kiszonej kapusty. Doskonale sprawdzą się też w roli roślinnych burgerów – wystarczy włożyć je w pełnoziarnistą bułkę, dodać liść sałaty, pomidora i sos jogurtowo-czosnkowy. Możesz je też podać kotlety grochowe z kaszą gryczaną, ryżem lub pieczonymi warzywami. Dzięki temu stworzysz pełnowartościowy, roślinny obiad, który zachwyci nawet zagorzałych mięsożerców.

