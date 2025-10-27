Te „perełki” z Biedronki mają skład jak domowe. Ekspertka: zawsze po nie wracam

W dzisiejszych czasach nie możemy narzekać na brak dostępu do artykułów spożywczych. Sklepowe półki „uginają się” od różnych produktów. Jest ich tak wiele, że czasem trudno się zorientować, które są naprawdę warte zakupu. Na szczęście z pomocą przychodzą specjaliści, między innymi Agnieszka Pocztarska, twórczyni profilu Czytamy Etykiety. Od lat popularyzuje widzę na temat świadomych wyborów konsumenckich. Analizuje składy popularnych towarów i radzi, co kupować. Tym razem przyjrzała się bliżej ofercie Biedronki i wskazała swoje hity. Te produkty – jak sama przyznaje – ma w koszyku praktycznie na każdych zakupach. Sprawdź dlaczego.

Te hity z Biedronki warto mieć w kuchni

Ekspertka jako pierwszą poleca szynkę wędzoną marki Kraina Wędlin (z serii Nature). Ma prosty skład bez zbędnych dodatków. Stugramowa porcja wędliny została wyprodukowana ze 104 gramów mięsa wieprzowego. Nie znajdziemy w niej sztucznych aromatów, konserwantów czy wzmacniaczy smaku. Ma za to sporo białka, bo 20 gramów. Drugim polecanym produktem jest pinsa – rodzaj włoskiego placka przypominającego pizzę, ale przygotowywanego na cieście z mieszanki mąki pszennej, ryżowej i sojowej. Dzięki dłuższemu wyrastaniu i większej zawartości wody jest lżejsza, bardziej chrupiąca i łatwiej strawna.

To jest mój totalny hit, kiedy nie mam czasu na gotowanie. Ma prosty skład, a z ulubionymi dodatkami w kilka minut można zrobić z niej pyszny, sycący obiad albo kolację zamiast zamawianej pizzy – podkreśla Agnieszka Pocztarska w opublikowanym materiale.

Trzeci „must have” specjalistki może być dla wielu osób sporym zaskoczeniem. Chodzi o surówkę z buraczków marki Vital. Jej skład wygląda jak domowy „Jest idealna, gdy chcesz szybko dorzucić porcję warzyw do obiadu”– zauważa ekspertka. Ostatni rekomendowany przez nią produkt to ciasteczka wielozbożowe marki Vitanella bez dodatku cukru. Stanowią sporą dawkę błonnika. Są zrobione na bazie mąk pełnoziarnistych.

Produkty idealne podczas odchudzania

Wszystkie te produkty łączy jedno – są dobrym wyborem, nawet na diecie redukcyjnej. Sycą na długo, dzięki czemu zmniejszają ryzyko podjadania między posiłkami. W efekcie można łatwiej zapanować nad liczbą przyjmowanych kalorii i chudnąć bez uczuci głodu. Trzeba przy tym pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii, jaką jest umiar. Wysokiej jakości produkty z prostym składem, spożywane w nadmiarze również mogą szkodzić zdrowiu.

Czytaj też:

Ma tylko pięć składników i podbija serca dietetyków. Ten chleb z Lidla to prawdziwa perełkaCzytaj też:

Lidl znów to zrobił. Ten śniadaniowy hit zgarniesz gratis, ale tylko dziś