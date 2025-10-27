Waga nie spada? Lekarz radzi: zmieszaj te dwa składniki i spalaj tłuszcz bez wyrzeczeń

Odchudzanie jest procesem, który wymaga przede wszystkim odpowiedniego podejścia do diety. Ważne jest, by jeść produkty mniej przetworzone, unikać tych smażonych na tłuszczu, a za to spożywać dużo białka, ponieważ pomaga ono dłużej utrzymać uczucie sytości. Dobrze jest też ograniczyć lub wyeliminować słodkie napoje. Istotna jest również regularna aktywność fizyczna. Dodatkowo niektóre produkty mogą nam pomóc pozbyć się nadprogramowych kilogramów.

Ten produkt wspomaga odchudzanie

Dr Marek Skoczylas opublikował na YouTube nagranie, w którym wyjaśnił, że jednym z produktów wspierających odchudzanie jest ocet. Zwiększa on nasze uczucie sytości. Wynika to z zawartego w nim kwasu octowego, który obniża pH treści pokarmowej. Jak wyjaśnił lekarz – pobudza to kwasy octowe zawarte w naszej dwunastnicy.

Pobudzenie tych receptorów powoduje uwalnianie hormonów jelitowych, cholecystokininy i sekretyny. To powoduje, że nasz żołądek opróżnia się wolniej. I to właśnie w ten sposób pokarm, który dłużej zalega w naszym żołądku, powoduje, że czujemy się syci i nie chce nam się tak szybko jeść – powiedział.

W ten sposób nie podjadamy, dzięki czemu chudniemy. Potwierdza to badanie z 2009 roku pod tytułem „Spożywanie octu zmniejsza masę ciała, tkankę tłuszczową i poziom trójglicerydów w surowicy u otyłych Japończyków”.

Okazuje się, że spożycie od 15 ml do 30 ml octu dziennie (oczywiście po rozcieńczeniu w szklance wody) pozwala na redukcję masy ciała na poziomie około 2 kilogramów w ciągu trzech miesięcy. Choć efekt ten może wydawać się niewielki, to w skali roku jest to aż 8 kilogramów.

Co dodać do rozcieńczonego octu?

Składnikiem, po który warto sięgać w tym czasie, jest też imbir w proszku. Dzięki odchudzającym właściwościom dobrze jest go dodać do octu rozcieńczonego z wodą.

Jak czytamy w metaanalizie z 2024 roku, wykazano istotny związek między suplementacją imbirem a redukcją masy ciała. Mówimy tutaj o redukcji na poziomie 1 kilograma w przeciągu dwóch miesięcy. Natomiast skuteczna dawka imbiru, która odchudza, to w tym przypadku 2 g na dobę, czyli dokładnie pół łyżeczki imbiru mielonego – wyjaśnił ekspert.

Specjalista powołał się na metaanalizę pod tytułem „Wpływ imbiru na masę ciała i skład ciała u dorosłych: systematyczny przegląd i metaanaliza zależności dawka-odpowiedź 27 randomizowanych badań kontrolowanych z oceną GRADE”.

Ekspert wyjaśnił, że połączenie octu i imbiru w proszku jest bardzo trafnym duetem podczas odchudzania, ponieważ działają dwa uzupełniające się mechanizmy. Ocet spowalnia opróżnianie żołądka i sprawia, że czujemy się syci. Z kolei imbir zwiększa nasz wydatek energetyczny, ponieważ nasila się proces produkcji ciepła. Oznacza to, że spożywając imbir, spalamy więcej kalorii niż zazwyczaj.

Czytaj też:

Ma tylko pięć składników i podbija serca dietetyków. Ten chleb z Lidla to prawdziwa perełkaCzytaj też:

Ta jesienna przyprawa wygląda niewinnie. Szkodzi bardziej, niż myślisz. Ekspertka: 80 procent to cukier