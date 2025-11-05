Ta bułka z Biedronki to złoto dla jelit i sylwetki. Dietetyk zdradza, dlaczego warto jeść ją codziennie

Polacy zjadają rocznie średnio 36 kilogramów pieczywa, a największą popularnością cieszą się bułki – tanie, smaczne i łatwo dostępne. Niestety, wielu klientów nie zwraca uwagi na ich skład i wybiera produkty o niskiej wartości odżywczej. Tymczasem w ofercie Biedronki można znaleźć opcje, które nie tylko dobrze smakują, ale też wspierają zdrowie i sylwetkę.

Jaka bułka w Biedronce jest najlepsza?

Zdaniem eksperta najlepszym wyboremjest bułka samo ziarno. Ma najwięcej błonnika ze wszystkich. Stugramowa porcja dostarcza około 8,3 gramów tego składnika. Odgrywa on bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Pęcznieje w żołądku, dzięki czemu przedłuża uczucie sytości i zapobiega podjadaniu. Nie ulega strawieniu. Stanowi pożywkę dla „dobrych” bakterii bytujących w układzie pokarmowym. Wspiera rozwój mikrobioty. Reguluje rytm wypróżnień i zmniejsza ryzyko wystąpienia dolegliwości gastrycznych, na przykład zaparć. W dodatku stabilizuje poziom glukozy we krwi. Redukuje też stężenie „złego cholesterolu”. Przeprowadzone badania dowodzą, że jest ważnym elementem profilaktyki raka jelita grubego.

Jakie inne bułki z Biedronki poleca dietetyk?

Dr Michał Wrzosek poleca również bułkę razową o niskim indeksie glikemicznym. Może być elementem diety osób zmagających się z cukrzycą typu drugiego lub insulinoopornością. „Ta bułeczka ma też dużo białka, bo aż 13 gramów, i sporo błonnika – 7,5 grama. Jest też bardzo niskokaloryczną pozycją, bo ma tylko 240 kalorii na 100 gramów” – podkreśla dietetyk w jednym z najnowszych nagrań opublikowanych w sieci.

Dobrym wyborem będzie też bułka grahamka ze słonecznikiem – dodaje

Jakich bułek w Biedronce lepiej unikać?

Ekspert odradza zakup bułek wytworzonych z tak zwanej białej mąki rafinowanej. Produkty tego typu nie mają dużej wartości odżywczej. Zawierają niewielkie ilości błonnika, białka i cennych mikroelementów.

Proces powstawania białej mąki polega na mechanicznym usunięciu otrębów i zarodków [elementów pełnego ziarna – przyp. red.]. Ponad połowa witamin z grupy B, ponad 90 procent witaminy E i prawie cały błonnik zostaje usunięta razem z nimi– wyjaśnia dr Michał Wrzosek.

Warto podkreślić, że regularne spożywanie rafinowanego, białego pieczywa sprzyja przybieraniu na wadze. Zwiększa też ryzyko nagłych wahań poziomu glukozy we krwi, co z kolei przyczynia się do rozwoju wielu groźnych chorób.

