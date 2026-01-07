Kawa czy herbata? Dietetyczka tłumaczy, kiedy zyskujesz, a kiedy możesz sobie zaszkodzić

Kawa czy herbata? Przedstawione pytanie coraz częściej zadajemy nie tylko odwiedzającym nas gościom, ale również sobie. Wybrzmiewa ono w głowie wtedy, gdy stajemy przed sklepowymi półkami i musimy dokonać zakupu. Większość osób sięga wówczas po obie opcje, decydując się na najbezpieczniejsze rozwiązanie. Ale czy najlepsze? Warto mieć świadomość, że choć przywołane produkty wykazują wiele cennych właściwości, to nie działają na organizm tak samo. Zobacz, co będzie dla ciebie najkorzystniejszym wyborem. Wątpliwości w rozmowie z „Wprost” rozwiewa doktor nauk o zdrowiu i dietetyk kliniczny Hanna Stolińska.

Jak kawa i herbata działają na organizm?

Oba napoje mają w swoim składzie związek chemiczny z grupy alkaloidów purynowych, który działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Chodzi o kofeinę, określaną również jako teina. Jej działanie polega przede wszystkim na blokowaniu receptorów adenozyny – substancji odpowiedzialnej za uczucie senności. Dzięki temu zmniejsza zmęczenie, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie poznawcze i chwilowo zwiększa czujność. „Mała czarna”– jak zauważa dr Hanna Stolińska – zawiera więcej kofeiny niż herbata i działa szybciej Silniej też pobudza organizm. Może poprawiać koncentrację, czas reakcji i wydolność fizyczną, dlatego bywa dobrym wyborem dla osób aktywnych fizycznie, pracujących umysłowo, z niskim ciśnieniem tętniczym oraz dla osób zdrowych, które dobrze tolerują kofeinę.

Umiarkowane spożycie kawy, czyli około 2–3 filiżanki dziennie, wiąże się z mniejszym ryzykiem cukrzycy typu 2, chorób serca i niektórych chorób neurodegeneracyjnych. Jednocześnie napój może podrażniać żołądek, nasilać objawy refluksu, zwiększać uczucie niepokoju i pogarszać jakość snu, szczególnie gdy jest pity na czczo lub w drugiej połowie dnia. Z dietetycznego punktu widzenia najlepiej spożywać kawę po posiłku, bez dodatku cukru i nie później niż 6-8 godzin przed snem – podkreśla ekspertka w rozmowie z „Wprost”.

Z kolei herbata, w zależności od rodzaju, dostarcza mniejszych ilości kofeiny. Zapewnia również bardziej stabilny dopływ energii. Działa przy tym łagodniej. Stanowi korzystniejsze rozwiązanie w przypadku kobiet w ciąży, seniorów, osób wrażliwych na kofeinę, a także pacjentów z nadciśnieniem, problemami żołądkowymi, zaburzeniami snu.

Zielona i biała herbata dostarczają cennych antyoksydantów i mogą wspierać metabolizm oraz gospodarkę lipidową, natomiast czarna herbata korzystnie wpływa na mikrobiotę jelit. Należy jednak pamiętać, że herbata pita bezpośrednio do posiłków może ograniczać wchłanianie żelaza, a bardzo mocne napary mogą działać drażniąco na przewód pokarmowy – wyjaśnia specjalistka.

Kawa czy herbata – co wybrać?

Z dietetycznego punktu widzenia – jak zaznacza dr Hanna Stolińska – nie da się jednoznacznie wskazać, który napój jest „lepszy”, ponieważ oba mają swoje specyficzne właściwości, a ich spożywanie niesie za sobą określone korzyści zdrowotne. Wybór powinien zależeć od stanu zdrowia, stylu życia oraz celu, jaki chcemy uzyskać, sięgając po dany produkt.

Kawa będzie lepszym wyborem wtedy, gdy potrzebujemy szybkiego pobudzenia, poprawy koncentracji lub wsparcia podczas aktywności fizycznej i nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych. Herbata sprawdzi się lepiej, gdy zależy nam na łagodnym, długotrwałym efekcie, dobrej tolerancji ze strony układu pokarmowego i mniejszym wpływie na sen. Najbardziej dietetyczne podejście nie polega na wyborze jednego lepszego napoju, lecz na dopasowaniu kawy lub herbaty do konkretnej osoby, pory dnia i aktualnych potrzeb organizmu – podsumowuje rozmówczyni „Wprost”.

