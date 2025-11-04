Znalazłam w notatniku mamy najlepszy przepis na surówkę z kapusty pekińskiej. Teraz robię ją do każdego obiadu

Sałatka jest niemal obowiązkowym elementem każdego obiadu. Świeża i pełna witamin idealnie dopełnia posiłek. Niektórym jednak mogą już kończyć się pomysły na nią, co jest zupełnie normalne. Wtedy warto sięgnąć po inspiracje, które można znaleźć w internecie. Ciekawszym sposobem jest jednak sięgnięcie do przepiśnika mamy lub babci. Ja właśnie to zrobiłam i wyszukałam tam przepis na prawdziwą perełkę.

Przepis na pyszną surówkę z kapusty pekińskiej

W kuchennych zapiskach mojej mamy był przepis na prostą w przygotowaniu surówkę z kapusty pekińskiej. Postanowiłam go wypróbować i okazało się, że smakuje naprawdę znakomiciе. Teraz to mój ulubiony dodatek do obiadu i podaję go naprawdę często.

Jej głównym składnikiem jest poszatkowana kapusta pekińska. Dodaje się do niej kukurydzę, a także żółtą i czerwoną paprykę. Tajemnicą cudownego smaku jest sos przygotowany z musztardy, majonezu oraz jogurtu naturalnego i doprawiony solą. Taka surówka idealnie sprawdzi się też jako zdrowa, samodzielna przekąska.

Przepis: Surówka z kapusty pekińskiej Ta surówka jest naprawdę pyszna, a robi się ją ekspresowo. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 75 w każdej porcji Składniki 1/2 główki kapusty pekińskiej

1/2 czerwonej papryki

1/2 żółtej papryki

150 g kukurydzy z puszki

3 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżeczka musztardy

1–2 łyżki majonezu

sól i pieprz do smaku

150 g groszku z puszki Sposób przygotowania Krojenie warzywKapustę pekińską drobno poszatkuj. Umyj obie papryki, usuń nasiona i pokrój w kostkę. Odcedź kukurydzę i groszek. W dużej misce wymieszaj kapustę, papryki i kukurydzę oraz groszek. Robienie sosuW osobnej miseczce przygotuj sos: wymieszaj jogurt, musztardę, majonez, dopraw solą i pieprzem. Mieszanie składnikówPolej surówkę sosem i dokładnie wymieszaj. Możesz odstawić na 10–15 minut, żeby smaki się przegryzły.

Pomysły na inne smaczne surówki i sałatki

Dobrze jest czasami postawić na klasyki, które smakują naprawdę świetnie. Jednym z nich jest surówka z tartej marchewki połączonej z jabłkiem. Do tego dodaj odrobinę soku z cytryny oraz miodu, a każdy będzie się nią zajadać. Możesz zrobić również sałatkę z rukoli, gotowanych buraków i koziego sera. Całość wystarczy lekko oprószyć pieprzem i polać sosem balsamicznym.

Opcją, która zawsze się sprawdza, jest też sałatka grecka. Tak naprawdę wystarczy tylko pokroić pomidora, ogórka, czerwoną cebulę, dodać oliwki, ser feta i gotowe. Jeśli z kolei masz ochotę na coś słodszego, to zrób sałatkę owocową. Możesz eksperymentować z owocami, ale najlepiej sprawdzi się banan, winogrona i kiwi. Dodaj do nich jogurt naturalny i odrobinę cytryny. Możesz zrobić też sałatkę rodem z PRL-u, jeśli masz ochotę na większe urozmaicenie.

