Znalazłam w notatniku mamy najlepszy przepis na surówkę z kapusty pekińskiej. Teraz robię ją do każdego obiadu

Sałatka jest niemal obowiązkowym elementem każdego obiadu. Świeża i pełna witamin idealnie dopełnia posiłek. Niektórym jednak mogą już kończyć się pomysły na nią, co jest zupełnie normalne. Wtedy warto sięgnąć po inspiracje, które można znaleźć w internecie. Ciekawszym sposobem jest jednak sięgnięcie do przepiśnika mamy lub babci. Ja właśnie to zrobiłam i wyszukałam tam przepis na prawdziwą perełkę.
Przepis na pyszną surówkę z kapusty pekińskiej
W kuchennych zapiskach mojej mamy był przepis na prostą w przygotowaniu surówkę z kapusty pekińskiej. Postanowiłam go wypróbować i okazało się, że smakuje naprawdę znakomiciе. Teraz to mój ulubiony dodatek do obiadu i podaję go naprawdę często.
Jej głównym składnikiem jest poszatkowana kapusta pekińska. Dodaje się do niej kukurydzę, a także żółtą i czerwoną paprykę. Tajemnicą cudownego smaku jest sos przygotowany z musztardy, majonezu oraz jogurtu naturalnego i doprawiony solą. Taka surówka idealnie sprawdzi się też jako zdrowa, samodzielna przekąska.
Przepis: Surówka z kapusty pekińskiej
Ta surówka jest naprawdę pyszna, a robi się ją ekspresowo.
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 75 w każdej porcji
Składniki
- 1/2 główki kapusty pekińskiej
- 1/2 czerwonej papryki
- 1/2 żółtej papryki
- 150 g kukurydzy z puszki
- 3 łyżki jogurtu naturalnego
- 1 łyżeczka musztardy
- 1–2 łyżki majonezu
- sól i pieprz do smaku
- 150 g groszku z puszki
Sposób przygotowania
- Krojenie warzywKapustę pekińską drobno poszatkuj. Umyj obie papryki, usuń nasiona i pokrój w kostkę. Odcedź kukurydzę i groszek. W dużej misce wymieszaj kapustę, papryki i kukurydzę oraz groszek.
- Robienie sosuW osobnej miseczce przygotuj sos: wymieszaj jogurt, musztardę, majonez, dopraw solą i pieprzem.
- Mieszanie składnikówPolej surówkę sosem i dokładnie wymieszaj. Możesz odstawić na 10–15 minut, żeby smaki się przegryzły.
Pomysły na inne smaczne surówki i sałatki
Dobrze jest czasami postawić na klasyki, które smakują naprawdę świetnie. Jednym z nich jest surówka z tartej marchewki połączonej z jabłkiem. Do tego dodaj odrobinę soku z cytryny oraz miodu, a każdy będzie się nią zajadać. Możesz zrobić również sałatkę z rukoli, gotowanych buraków i koziego sera. Całość wystarczy lekko oprószyć pieprzem i polać sosem balsamicznym.
Opcją, która zawsze się sprawdza, jest też sałatka grecka. Tak naprawdę wystarczy tylko pokroić pomidora, ogórka, czerwoną cebulę, dodać oliwki, ser feta i gotowe. Jeśli z kolei masz ochotę na coś słodszego, to zrób sałatkę owocową. Możesz eksperymentować z owocami, ale najlepiej sprawdzi się banan, winogrona i kiwi. Dodaj do nich jogurt naturalny i odrobinę cytryny. Możesz zrobić też sałatkę rodem z PRL-u, jeśli masz ochotę na większe urozmaicenie.
Czytaj też:
To warzywo może odmienić życie po 50. roku życia. Dietetyk: mniejsze ryzyko zaćmy i wolniejsze starzenie sięCzytaj też:
Czujesz się ciągle zmęczona i tyjesz mimo diety? Ten jadłospis może uratować twoją tarczycę