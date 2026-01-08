Ten sok to prawdziwy skarb dla serca. Dietetyczka: już 100 ml dziennie ma znaczenie

Sok kojarzy się zwykle z szybkim dodatkiem do posiłku, który ma dobrze smakować i gasić pragnienie. Okazuje się jednak, że może on odegrać w diecie znacznie ważniejszą rolę. Ten napój jest tego świetnym przykładem. Swoje prozdrowotne właściwości zawdzięcza głównemu składnikowi, jakim jest granat. Sprawdź, co dokładnie potrafi.

Sok z granatu a zdrowie serca

O korzyściach, jakie niesie ze sobą włączenie niesłodzonego soku z granatu do codziennej diety opowiedziała dr Angelika Kargulewicz, specjalistka w zakresie dietetyki. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w sieci. Ekspertka zwróciła uwagę przede wszystkim na to, jaki wpływ ma picie napoju na zdrowie układu krążenia. Przeprowadzone badania dowodzą, że już niewielkie jego ilości (100 mililitrów) mogą poprawić funkcjonowanie serca.

Sok z granatu obniża ciśnienie tętnicze krwi i redukuje prawdopodobieństwo rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, także u osób z istniejącymi problemami zdrowotnymi, takimi jak cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny, niewydolność nerek czy nadciśnienie. Swoje cenne właściwości napój zawdzięcza – jak podkreśla ekspertka – wysokiej zawartości polifenoli. Chodzi przede wszystkim o punikalaginę i antocyjany. To związki o silnym działaniu antyoksydacyjnym, które wspierają ochronę naczyń krwionośnych przed stresem oksydacyjnym.

W praktyce oznacza to m.in. mniejsze ryzyko uszkodzeń ścian naczyń krwionośnych oraz poprawę profilu lipidowego krwi. Kluczowe znaczenie ma regularność – korzystne efekty obserwuje się przy długotrwałym (minimum 12-miesięcznym), systematycznym spożyciu soku, choć dokładny czas może różnić się w zależności od indywidualnych uwarunkowań.

Jak jeszcze sok z granatu wpływa na organizm?

Napój odgrywa ważną rolę nie tylko w profilaktyce chorób układu krążenia. Dowiedziono, że sok z granatu może usprawniać funkcjonowanie poznawcze. Co więcej, jego regularne spożywanie wpływa pozytywnie na mikrobiotę. Obecne w nim polifenole są swego rodzaju „paliwem” dla dobrych bakterii zasiedlających układ pokarmowy. Jednocześnie sprzyjają ograniczeniu liczby patogennych drobnoustrojów. Stymulują też produkcję postbiotyków – związków, które regulują metabolizm i oddziałują na funkcjonowanie całego organizmu.

Kto powinien uważać na sok z granatu?

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe. Składniki napoju mogą bowiem hamować metabolizm preparatów, a tym samym zwiększać jego stężenie terapeutyczne w surowicy krwi. To z kolei sprzyja występowaniu działań niepożądanych, na przykład w postaci nadmiernych krwawień.

