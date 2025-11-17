Zapomniany skarb dla osób po 60-tce. Pomaga na bóle reumatyczne i poprawia trawienie

Podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia wśród seniorów jest odpowiednie odżywianie. Dieta osób starszych powinna być lekkostrawna, ale przede wszystkim dobrze zbilansowana, by dostarczyć wszystkich składników odżywczych, które wspierają zdrowie organizmu. Istnieje jeden produkt, który powinien często gościć na ich talerzach. Mowa o chrzanie.

Ten produkt powinni jeść seniorzy

Chrzan zawiera związki o działaniu przeciwzapalnym, może więc łagodzić dolegliwości związane z bólami reumatycznymi, co jest częstą przypadłością osób starszych. Dlatego właśnie powinien się on znaleźć w ich diecie.

Badacze dowiedli, że ekstrakty z korzenia chrzanu wykazują działanie przeciwzapalne. Dzieje się to poprzez modulowanie odpowiedzi zapalnej na poziomie komórkowym. Chodzi o następujące badanie pod tytułem: „Anti-inflammatory activity of horseradish (Armoracia rusticana) root extracts in LPS-stimulated macrophages”.

Jakie jeszcze właściwości ma chrzan?

Jedzenie chrzanu pobudza także wydzielanie soków trawiennych. Ułatwia w ten sposób trawienie ciężkostrawnych i tłustych potraw, co może być szczególnie istotne w przypadku seniorów. Spożywanie tego warzywa przyczynia się również do poprawy apetytu. Jest to istotne, ponieważ takie osoby w wyniku naturalnych zmian fizjologicznych, ale też problemów zdrowotnych, często borykają się z zaburzeniami łaknienia. To z kolei grozi niedożywieniem i osłabieniem organizmu.

Chrzan ma również działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, przez co jest uznawany za naturalny antybiotyk. Ma także wysoką zawartość cennych składników odżywczych. Jest bogaty między innymi w witaminę C, ale także w witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, takie jak magnez, wapń czy potas. Warzywo to można wykorzystać jako dodatek do wielu dań, między innymi zup, sosów czy mięs. Możesz przygotować też smakowity sos chrzanowy. Koniecznie wypróbuj przepis na pyszną pastę z dodatkiem chrzanu.

