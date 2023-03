Chrzan to zdrowie. Przepis na pyszną pastę z dodatkiem chrzanu

Chrzan należy do grupy roślin krzyżowych, podobnie jak brokuły, brukselka czy kapusta. W Polsce znany jest od wieków i wykorzystywany zarówno w kuchni, jak i medycynie ludowej. Na jego cześć Jan Brzechwa ułożył nawet wiersz z powtarzającym się refrenem: „Panie chrzanie, niech pan przestanie”.

Chrzan wzmacnia odporność organizmu

Od lat korzeń chrzanu stosowany jest jako tradycyjny sposób walki z przeziębieniami, z infekcjami dróg moczowych czy w formie okładów w leczeniu bólów reumatycznych. Uważany jest za naturalny antybiotyk. Jak wykazały liczne badania, korzeń chrzanu wykazuje właściwości przeciwutleniające ze względu na dużą zawartość witaminy C (jedna łyżka chrzanu zawiera 6 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C) oraz sporą zawartość kwasu foliowego. Dzięki temu wspiera układ odpornościowy i pomaga zwalczać stany zapalne w organizmie. Dodatkowo warzywo to zawiera magnez, potas, cynk i witaminy z grupy B.

Zawarte w chrzanie glukozynolany zapobiegają powstawaniu nowotworów

Najcenniejsze dla zdrowia substancje znajdujące się w korzeniu chrzanu to glukozynolany. Jak wskazują badania, zmniejszają one ryzyko zachorowania na nowotwory i hamują ich wzrost. To one właśnie odpowiadają za charakterystyczny ostry smak chrzanu.

Niepowtarzalny smak chrzanu wzbogaca smak potraw

Ostry smak chrzanu przyciąga uwagę, ma działanie orzeźwiające i podbija smak innych składników. Według Niki Segnit, autorki cenionego przez znawców kuchni „Leksykonu smaków”, chrzan pasuje nie tylko do ryb, szczególnie tłustych i wędzonych, a także do szynki i jajek. Warto więc wypróbować przepis na prostą, zdrową pastę, którą można podać nie tylko na Wielkanocne śniadanie, ale również każdego innego dnia.

Przepis: Pasta z chrzanem pasta z jajek, szynki i chrzanu Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 250 g szynki wędzonej

3 jajka

1 łyżka utartego chrzanu

2 łyżki majonezu

czarny pieprz mielony Sposób przygotowania Ugotuj jajka na twardoGotuj ok. 7-10 minut od chwili, gdy woda zacznie wrzeć. Przydatna rada: do wody dodaj odrobinę soli i octu, ułatwia to obranie jajek ze skorupki. Pokrój szynkę w kawałkiPokrój szynką na kawałki. Można odciąć skórkę z szynki, jeśli chcemy, aby smak był delikatniejszy. Zblenduj składnikiDo blendera włóż jajka, szynkę, majonez i chrzan. Najlepiej zacząć od jednej łyżki chrzanu – jeśli ktoś lubi ostrzejszy smak, można dodać go więcej po spróbowaniu. Na początku radzimy nie solić pasty, bo sama szynka jest już słona. Do rozdrobnienia produktów można też użyć zwykłego miksera z końcówką do blendowania. Zmiksuj wszystko na gładką masę a gdyby było za suche dodaj trochę majonezu. Dopraw pastęSpróbuj pastę i dopraw do smaku czarnym pieprzem. Podaj schłodzonąPrzed podaniem wstaw pastę na 20 min. do lodówki. Podawaj pastę na kanapkach z ulubionymi dodatkami np. szczypiorkiem, rzodkiewką lub rzeżuchą.

