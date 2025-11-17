Te naleśniki bez cukru i mąki robię w 10 minut. Ich czekoladowy smak uzależnia od pierwszego kęsa

Wyglądają jak deser z najlepszej restauracji. Są elastyczne, chrupiące i pełne smaku. Wydaje się, że ich przygotowanie wymaga skomplikowanych zabiegów kulinarnych i długiej listy składników. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Gdy zdradziłam znajomym, z czego powstają, nikt nie chciał mi uwierzyć. A po degustacji każdy prosił o dokładny przepis. Te przysmaki naprawdę potrafią zauroczyć od pierwszego kęsa.

Jak zrobić naleśniki bez mąki i cukru?

Sekretem przysmaków jest połączenie jajek z mascarpone. Ten duet sprawia, że ciasto zyskuje aksamitną konsystencję, a placki po usmażeniu są elastyczne, lekkie i nie „łamią się”. Z kolei dodatek ciemnego kakao bez cukru nadaje naleśnikom piękny kolor oraz intensywny czekoladowy smak. To idealna przekąska dla tych, którzy chcą ograniczyć biały cukier, a jednocześnie nie zamierzają rezygnować ze słodkości w codziennej diecie. Tak przygotowane naleśniki dostarczają sporo białka, dzięki czemu już niewielka porcja zapewnia długie uczucie sytości i pomaga ograniczyć podjadanie między posiłkami. Mają też relatywnie mało kalorii, choć oczywiście wiele zależy od tego, jakiego farszu użyjesz.

Porada: Jeśli chcesz, możesz dodać do naleśników szczyptę soli. Przyprawa podbije ich smak.

Przepis: Naleśniki z 3 składników Są proste, szybkie i obłędnie pyszne, choć nie zawierają ani grama cukru Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 88 w każdej porcji Składniki 8-10 g ciemnego kakao bez cukru

60-70 g mascarpone

3 duże jajka Dodatkowo: tłuszcz do smażenia (najlepiej masło klarowane) Sposób przygotowania Robienie ciastaWymieszaj wszystkie składniki. Powinny utworzyć gładką, jednolitą masę. Smażenie naleśnikówNa rozgrzaną patelnię wylewaj porcje ciasta. Smaż do zarumienienia z obu stron. Podawanie naleśnikówPodawaj z ulubionymi dodatkami.

Czym wypełnić naleśniki z 3 składników?

Te naleśniki świetnie smakują „solo”, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wypełnić je farszem. Jeśli szukasz pomysłu na lekkie i orzeźwiające nadzienie, wykorzystaj jogurt grecki wymieszany z odrobiną ekstraktu z wanilii. Możesz też użyć marmolady, na przykład z jabłek. A jeżeli nie liczysz zbytnio kalorii, sięgnij po ricottę i cukier poder. Wymieszane stworzą niezwykle zgrany „duet”. Dobrze sprawdzi się też zwykły krem czekoladowy bądź pasta tahini. Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnych preferencji smakowych i tego, co akurat masz pod ręką. Gotowe naleśniki warto udekorować. Wystarczy posypka z cukru pudru, cynamonu albo posiekanych orzechów.

Czytaj też:

Masło przegrywa z nimi z kretesem. Dietetyczka: te serki to najlepszy wybór na kanapkiCzytaj też:

Ten podwójnie czekoladowy deser zachwyci każdego. Zrób raz i rozkoszuj się jego smakiem