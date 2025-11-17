Te naleśniki bez cukru i mąki robię w 10 minut. Ich czekoladowy smak uzależnia od pierwszego kęsa

Wyglądają jak deser z najlepszej restauracji. Są elastyczne, chrupiące i pełne smaku. Wydaje się, że ich przygotowanie wymaga skomplikowanych zabiegów kulinarnych i długiej listy składników. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Gdy zdradziłam znajomym, z czego powstają, nikt nie chciał mi uwierzyć. A po degustacji każdy prosił o dokładny przepis. Te przysmaki naprawdę potrafią zauroczyć od pierwszego kęsa.
Jak zrobić naleśniki bez mąki i cukru?
Sekretem przysmaków jest połączenie jajek z mascarpone. Ten duet sprawia, że ciasto zyskuje aksamitną konsystencję, a placki po usmażeniu są elastyczne, lekkie i nie „łamią się”. Z kolei dodatek ciemnego kakao bez cukru nadaje naleśnikom piękny kolor oraz intensywny czekoladowy smak. To idealna przekąska dla tych, którzy chcą ograniczyć biały cukier, a jednocześnie nie zamierzają rezygnować ze słodkości w codziennej diecie. Tak przygotowane naleśniki dostarczają sporo białka, dzięki czemu już niewielka porcja zapewnia długie uczucie sytości i pomaga ograniczyć podjadanie między posiłkami. Mają też relatywnie mało kalorii, choć oczywiście wiele zależy od tego, jakiego farszu użyjesz.
Porada: Jeśli chcesz, możesz dodać do naleśników szczyptę soli. Przyprawa podbije ich smak.
Przepis: Naleśniki z 3 składników
Są proste, szybkie i obłędnie pyszne, choć nie zawierają ani grama cukru
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 88 w każdej porcji
Składniki
- 8-10 g ciemnego kakao bez cukru
- 60-70 g mascarpone
- 3 duże jajka
Dodatkowo:
- tłuszcz do smażenia (najlepiej masło klarowane)
Sposób przygotowania
- Robienie ciastaWymieszaj wszystkie składniki. Powinny utworzyć gładką, jednolitą masę.
- Smażenie naleśnikówNa rozgrzaną patelnię wylewaj porcje ciasta. Smaż do zarumienienia z obu stron.
- Podawanie naleśnikówPodawaj z ulubionymi dodatkami.
Czym wypełnić naleśniki z 3 składników?
Te naleśniki świetnie smakują „solo”, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wypełnić je farszem. Jeśli szukasz pomysłu na lekkie i orzeźwiające nadzienie, wykorzystaj jogurt grecki wymieszany z odrobiną ekstraktu z wanilii. Możesz też użyć marmolady, na przykład z jabłek. A jeżeli nie liczysz zbytnio kalorii, sięgnij po ricottę i cukier poder. Wymieszane stworzą niezwykle zgrany „duet”. Dobrze sprawdzi się też zwykły krem czekoladowy bądź pasta tahini. Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnych preferencji smakowych i tego, co akurat masz pod ręką. Gotowe naleśniki warto udekorować. Wystarczy posypka z cukru pudru, cynamonu albo posiekanych orzechów.
