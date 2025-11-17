Nie Łaciate, nie Mlekovita. Dietetyczka wskazuje smarowidło o składzie lepszym od masła. Mało kto je zna

Niedawno dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska wybrała się do jednego z supermarketów. Na liście jej zakupów znalazło się między innymi smarowidło do pieczywa. Większość osób sięgnęłaby w tej sytuacji po klasyczne masło, ale ekspertka dokonała innego, dość zaskakującego wyboru. Warto przyjrzeć się tej propozycji, bo to prawdziwa „perełka” na rynku. Co ciekawe, nie dostaniesz jej w Biedronce, Lidlu czy Dino. Jest dostępna w zupełnie innej sieci.

Jakie smarowidło do pieczywa poleca dietetyczka?

Szczególne zainteresowanie ekspertki wzbudził klasyczny hummus z pastą tahini. Wiele produktów tego typu ma w swoim składzie spore ilości cukru czy substancje konserwujące. Jednak smarowidło polecane przez dietetyczkę wyraźnie wyróżnia się na tle „konkurencji”. Ma prosty i krótki skład pozbawiony sztucznych dodatków. Obejmuje tylko kilka „elementów” – gotowaną ciecierzycę, wodę, olej rzepakowy, pastę sezamową, ocet spirytusowy, sól, przyprawy oraz kwas cytrynowy. Stugramowa porcja smarowidła dostarcza ponad 5 gramów błonnika i 7 gramów białka. Jednocześnie zawiera niewielkie ilości soli oraz nasyconych kwasów tłuszczowych – odpowiednio 0,98 i 1,9 grama. Martyna Żmuda-Trzebiatowska podsumowała wszystko jednym zdaniem: „Cudowny hummus”.

W ten sposób poleciła smarowidło Pełna Dobra marki Perla. Można go znaleźć w ofercie dwóch znanych sieci handlowych – Auchan oraz Netto. Produkt występuje w kilku wariantach smakowych.

Dlaczego warto zamienić masło?

Masło zawiera sporo nasyconych kwasów tłuszczowych. Ich nadmiar w diecie sprzyja występowaniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca czy udar mózgu. Tymczasem hummus, czyli pasta na bazie ciecierzycy dostarcza głównie nienasyconych kwasów tłuszczowych, korzystnych dla serca. Dostarcza też sporych dawek białka i błonnika. Dzięki temu zapewnia długie uczucie sytości, zapobiega podjadaniu i stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Usprawnia też przemianę materii i sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała (jeśli jest spożywany w rozsądnych ilościach).

