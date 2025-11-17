Ten codzienny napój wspiera pracę wątroby. Dietetyk wyjaśnia, jaka ilość przynosi pierwsze efekty

Dbanie o swoją wątrobę jest niezwykle ważne. To właśnie ten narząd pomaga oczyścić nasze ciało z toksyn. Odpowiada również za metabolizowanie leków, a także prawidłowe trawienie tłuszczów. Gdy pojawiają się problemy z wątrobą, to cały nasz organizm gorzej funkcjonuje. Objawia się to między innymi problemami trawiennymi czy obniżoną odpornością.

Ten produkt wspomaga działanie wątroby

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, że gdy w wątrobie zaczynają się gromadzić nadmierne ilości tłuszczu, to pojawia się tak zwane stłuszczenie wątroby. Schorzenie to rzutuje nie tylko bezpośrednio na stan samej wątroby, ale też powoduje wiele innych problemów zdrowotnych.

Wspomniany problem dotyczy wielu z nas, bo obejmuje kilka milionów Polaków. W jednym z wywiadów hepatolog profesor Marek Hartleb wskazał, że stłuszczoną wątrobę ma od 20 do 25 procent mieszkańców naszego kraju, czyli średnio co 4–5 osoba – powiedział specjalista.

Problem polega też na tym, że stłuszczenie wątroby nie daje praktycznie objawów lub są one mało charakterystyczne. Niezwykle ważne jest więc dbanie o ten narząd poprzez swoją codzienną dietę. Produktem, który w tym pomaga, jest między innymi zielona herbata. Może one wspierać redukcję tłuszczu w wątrobie. Japończycy przeprowadzili badanie, które pokazało, że osoby spożywające ten napój w większej ilości miały obniżone wartości jednego ze wskaźników stłuszczenia wątroby o około 15 procent.

W podsumowaniu swojej pracy badacze napisali, że taki pozytywny wynik można uzyskać, spożywając trzy szklanki zielonej herbaty dziennie przez trzy miesiące – podsumował dietetyk.

Chodzi o badanie pod tytułem: „Zielona herbata z dużą zawartością katechin poprawia funkcjonowanie wątroby i naciekanie tłuszczu u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD): badanie z podwójną ślepą, kontrolowaną próbą placebo”.

Jakie jeszcze właściwości ma zielona herbata?

Zielona herbata ma również działanie antyoksydacyjne. Zawiera polifenole, które są silnymi przeciwutleniaczami. Pomagają neutralizować wolne rodniki, których nadmiar jest odpowiedzialny za uszkadzanie komórek naszego organizmu, powodując rozwój wielu chorób cywilizacyjnych, ale też szybsze starzenie się. Jej regularne picie przyczynia się także do lekkiego obniżenia „złego” cholesterolu. Poprawia pamięć i koncentrację, a do tego przyspiesza metabolizm, co może być pomocne podczas odchudzania.

