Na andrzejki robię tę sałatkę. Znika szybciej niż jarzynowa i każdy chce przepis

Andrzejki zbliżają się wielkimi krokami. Najwyższa pora pomyśleć, co znajdzie się w imprezowym menu. Jeśli szukasz pomysłu na proste, tanie i zdrowe przekąski, to mam dla ciebie doskonałą propozycję – ta sałatka znika z talerzy szybciej niż jarzynowa i jest tak pyszna, że każdy prosi o przepis. A powstaje z kilku łatwodostępnych produktów, które bez problemu znajdziesz w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie.

Prosta i pyszna sałatka na Andrzejki

Obowiązkowym punktem mojego andrzejkowego menu jest sałatka śledziowa. Nie wymaga wiele pracy, a wszyscy za nią przepadają. Swoją popularność zawdzięcza połączeniu kilku tanich składników. Ryby same w sobie są dość słone, więc warto zrównoważyć ich smak. W tym celu wykorzystuję ziemniaki, ogórki kiszone, jajka i jabłka. Całość wieńczy prosty sos na bazie majonezu i musztardy.

Porada: Jeśli śledzie wydają ci się zbyt słone, wymocz je wcześniej w mleku lub w wodzie z dodatkiem cytryny. Ryby powinny spędzić dwie lub trzy godziny w takiej „kąpieli”. Dzięki temu pozbawisz je intensywnego aromatu oraz nadmiaru soli.

Wskazówka: Jeżeli chcesz, po przygotowaniu wstaw sałatkę do lodówki na 10-20 minut. Chłodzenie sprawi, że poszczególne smaki lepiej się „przegryzą”.

Przepis: Sałatka śledziowa To idealna przekąska na imprezę. Świetnie smakuje i syci na długo. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 312 w każdej porcji Składniki Na sałatkę: 4 filety śledziowe

3 jajka

1 jabłko

1 cebula

3 ogórki kiszone

2 małe ziemniaki sałatkowe

sól i pieprz do smaku Na sos: 3 łyżki majonezu

1 łyżka śmietany

1 łyżeczka musztardy Opcjonalnie: pół pęczku szczypiorku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz ziemniaki i ugotuj w lekko osolonej wodzie. Umyj jabłko (jeśli chcesz, możesz obrać je ze skórki). Ugotuj jajka na twardo. Gdy nieco przestygną, usuń z nich skorupki. Obierz cebulę z łupin. Opłucz i osusz śledzie. Umyj szczypiorek Krojenie składnikiŚledzie, jajka, jabłko, ogórki kiszone i ziemniaki pokrój na mniejsze kawałki. Posiekaj też cebulę i szczypiorek. Robienie sosuWymieszaj składniki na sos w małej misce. Łączenie składnikówWszystkie pokrojone składniki przełóż do dużej miski. Dodaj do nich przygotowany wcześniej sos i całość dokładnie wymieszaj.

Dlaczego warto zrobić sałatkę ze śledziem na Andrzejki?

Ta przekąska jest nie tylko pyszna, ale i pełna wartości odżywczych. Obfitują w wiele cennych związków, między innymi za sprawą śledzi. Ryby te – jak zauważa dietetyk dr Paulina Ihnatowicz – w pełni zasługują na miano superfood. „Dostarczają organizmowi kwasów omega-3, wysokiej jakości białka oraz ważnych witamin i minerałów – kluczowych dla zdrowia mózgu, serca, kości i prawidłowego metabolizmu” – podkreśliła ekspertka w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Z kolei jabłka i ziemniaki są źródłem błonnika, który wspiera przemianę materii, stabilizuje poziom glukozy we krwi, reguluje rytm wypróżnień i zapewnia długie uczucie sytości po posiłku. Stanowi też pożywkę dla „dobrych” bakterii w jelitach, dzięki czemu wspomaga rozwój mikrobioty i wzmacnia układ odpornościowy.

