Otwieram jedną puszkę i w 5 minut robię zielone smarowidło. To lepsze niż szynka z serem

Zamiast codziennie sięgać po kanapki z serem i szynką, można przygotować coś znacznie smaczniejszego i urozmaicić w ten sposób swoje menu. Doskonale sprawdzają się różnego rodzaju pasty kanapkowe. Są zdrowe i pyszne. Do najpopularniejszych z nich należy guacamole, czyli kremowa pasta przygotowana z awokado, czosnku i cytryny. Ja jednak znalazłam jeszcze lepszy przepis na zielone smarowidło do kanapek.

Jak zrobić pastę do kanapek z dwóch składników? Przepis

Pasta kanapkowa z zielonego groszku i nasion słonecznika to zdrowa i smaczna alternatywa dla tradycyjnych dodatków do kanapek. Groszek nadaje jej delikatną, lekko słodkawą nutę, natomiast słonecznik jest świetnym źródłem zdrowych tłuszczów. Jej przygotowanie jest niezwykle proste i szybkie, ponieważ tak naprawdę wystarczy tylko zmiksować ze sobą dwa składniki. Jeśli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, możesz dodać też awokado, sok z cytryny, ząbek czosnku lub orzechy. Dobrze sprawdzą się też świeże zioła, jak na przykład bazylia, koperek czy kolendra.

Przepis: Pasta z groszku i nasion słonecznika Ta pasta doskonale smakuje, a zrobisz ją błyskawicznie. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 130 w każdej porcji Składniki 300 g groszku konserwowego (odsączonego z zalewy)

4 łyżki nasion słonecznika (uprażonych na suchej patelni) Sposób przygotowania Miksowanie składnikówWrzuć groszek do wysokiego naczynia. Następnie dodaj uprażone wcześniej pestki słonecznika. Zblenduj całość na gładką masę.

Taka pasta to doskonałe smarowidło do chleba, ale też pyszny dodatek na przykład do krakersów. W ten prosty sposób stworzysz smaczną przekąskę. Idealnie sprawdzi się też jako dip do warzyw.

Inne pomysły na pyszne smarowidło do chleba

Przepisów na takie smaczne smarowidła jest naprawdę bardzo wiele. Fantastycznie sprawdzają się hummusy w różnych smakach. Możesz je kupić w sklepie, ale też przygotować samodzielnie w domu. Moim najczęstszym wyborem jest jednak twaróg z odrobiną jogurtu naturalnego, szczypiorkiem i rzodkiewką. Warto wykorzystywać też serek wiejski, który jest bardzo zdrowy, a do tego niezwykle wszechstronny. Dobrym pomysłem jest przygotowanie także takiego dodatku kanapkowego z pieczonych warzyw, na przykład papryki, marchewki czy bakłażana.

