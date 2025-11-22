Ten zdrowy krem robię z 2 składników. Wyjadam go łyżką prosto ze słoika bez wyrzutów

Zdarza ci się czasem kupować krem typu nutella w supermarkecie? Tego typu przysmaki zwykle zawierają ogromne ilości cukru oraz zbędnych dodatków. Nie służą zdrowiu ani szczupłej sylwetce. Dlatego lepiej zamień je na czekoladowy krem w domowej odsłonie. Spokojnie, jego przygotowanie wcale nie wymaga dużego kulinarnego doświadczenia. Wystarczą dwa składniki i kilka minut wolnego czasu. Spróbuj, a nie będziesz żałować.

Jak zrobić czekoladowy krem z 2 składników?

W tym słodkim przysmaku nie ma ani grama dodanego cukru, oleju palmowego czy sztucznych aromatów. Znajdziesz w nim za to niezawodny kulinarny „duet”, czyli gęste mleczko kokosowe i gorzką czekoladę. To sprawdzone połączenie, które wręcz rozpływa się w ustach i smakuje o niebo lepiej niż niejeden „gotowiec” ze sklepowej półki. Pamiętaj o jednej ważnej kwestii – wykorzystaj naturalne mleczko o wysokiej zawartości kokosa (najlepiej 80 procent). Dzięki niemu krem zyska aksamitną konsystencję. Po wystygnięciu i krótkim pobycie w lodówce gęstnieje. Zmienia się w smarowidło, które można wyjadać łyżką wprost ze słoika — bez cienia wyrzutów sumienia.

Przepis: Domowy krem czekoladowy Świetnie smakuje, a powstaje tylko z 2 składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 120 w każdej porcji Składniki 1 puszka gęstego mleczka kokosowego (minimum 80 procent kokosa)

100–150 g gorzkiej czekolady (70–85 procent kakao) Sposób przygotowania Robienie kremuPrzełóż mleczko do garnka. Podgrzej je na małym ogniu. Uważaj, by go nie zagotować. Następnie dodaj do niego połamaną gorzką czekoladę i mieszaj, aż całkowicie się rozpuści i powstanie jednolita, lśniąca masa. Odstaw do wystudzenia. Chłodzenie kremuWystudzony krem przełóż krem do słoiczka i wstaw do lodówki na minimum 1–2 godziny. Stanie się wtedy gęsty, aksamitny i idealny do smarowania.

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz dodać do kremu inne składniki, na przykład posiekane orzechy czy migdały.

Jak wykorzystać domowy krem czekoladowy w kuchni?

Ten przysmak znajduje bardzo szerokie kulinarne zastosowanie. Możesz go wykorzystać na dziesiątki różnych sposobów. Krem świetnie „podkręci” smak porannej owsianki. Zamieni naleśniki w prawdziwą ucztę dla podniebienia. Doskonale sprawdzi się też jako smarowidło do kanapek czy nadzienie do rogalików. Jest też idealną bazą innych deserów — poczynając od trufli po ekspresowe tarty na zimno. Pamiętaj jednak, by zachować umiar. Nawet zdrowe słodkości spożywane w zbyt dużych ilościach mogą bowiem zaszkodzić sylwetce i zdrowiu. Najważniejsze to zachować umiar.

