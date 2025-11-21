Na świecie kochają ten ser, a Polacy go ignorują. Wspiera serce i kości

Sery to popularny dodatek zarówno do kanapek, jak i wielu innych potraw. Występuje bardzo duża różnorodność tych produktów, a więc każdy znajdzie coś, co najbardziej odpowiada jego preferencjom. Można przebierać w różnych rodzajach – od miękkich i delikatnych, jak na przykład mozzarella, po twarde i długo dojrzewające, jak parmezan czy cheddar. Szczególne miejsce w naszym jadłospisie powinna zająć również gouda.

Włącz ten ser do swojego menu

W zestawieniu BBC Good Food 20 najzdrowszych produktów znalazł się również ser gouda. Jest to ser półtwardy, bogaty w wapń i fosfor, które wspierają zdrowie kości oraz zębów. To także źródło witaminy K2, która przyczynia się do obniżenia ryzyka chorób układu krążenia. Zawiera także związki, które hamują enzym konwertujący angiotensynę (ACE). Jest on kluczowym elementem układu regulującego ciśnienie krwi. Hamowanie ACE powoduje spadek produkcji angiotensyny II, która silnie kurczy naczynia krwionośne. Opisane działanie z kolei prowadzi do ich rozszerzania, przyczyniając się do obniżenia ciśnienia krwi. Należy pamiętać o tym, że wysoki cholesterol może prowadzić do miażdżycy, a to zwiększa ryzyko poważnych schorzeń serca, na przykład choroby wieńcowej.

Gouda zawiera również przeciwutleniacze, które przyczyniają się do ochrony układu sercowo-naczyniowego przed skutkami wysokiego poziomu sodu. Z drugiej jednak strony ten ser zawiera sporą ilość soli, która w diecie osób z nadciśnieniem powinna być ograniczana. W tym przypadku właśnie to jest priorytetem. Ryzyko związane z solą przewyższa teoretyczne korzyści płynące z jedzenia tego sera. Każdy jednak powinien pamiętać o tym, żeby nie przekraczać zalecanej dziennej dawki soli, która wynosi około 5 gramów (jedna płaska łyżeczka). Wlicza się do tego sól ze wszystkich zjadanych produktów spożywczych. Ser gouda może więc korzystnie oddziaływać na nasz organizm, ale jedzony w umiarze.

Jak wykorzystać ser gouda?

Ten rodzaj sera jest bardzo uniwersalny i można go wykorzystać na wiele sposobów. Doskonale nadaje się do kanapek i tostów, ale świetnie sprawdzi się też w zapiekankach, jako dodatek do makaronów czy sałatek. Można go też podawać jako przekąskę w formie deski serów, razem z orzechami i świeżymi owocami. Nadaje się też do przygotowania serowych sosów. Możesz też usmażyć go w panierce, smakuje znakomicie. Pamiętaj jednak, że kluczowy jest umiar w jedzeniu tego sera, ponieważ jest on dość kaloryczny.

Czytaj też:

Zamiast słodyczy robię ten koktajl od dietetyka. Słodki, sycący i pomaga trzymać apetyt w ryzachCzytaj też:

Ten lekki deser od dietetyczki „robi się sam”, a syci na pół dnia. Spróbowałam raz i totalnie się w nim zakochałam