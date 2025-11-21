Zaczyna się w Lidlu. Dziś „1+1 gratis” na olej, jutro masło za 3,95 zł. Można zrobić tanie zapasy

Wielu osobom wydaje się, że robiąc zakupy w ramach różnych promocji w supermarkecie, wcale nie można dużo zaoszczędzić. To jednak bardzo błędne myślenie. Często popularne produkty spożywcze są przecenione nawet o połowę. Zdarza się też, że kupując jeden artykuł, drugi dostajemy całkowicie za darmo. Dlatego warto śledzić gazetki promocyjne i zgodnie z nimi planować swoje zakupy.

Tanie masło w Lidlu

W Lidlu w świetnej cenie dostaniesz masło ekstra 82% marki „Pilos”. W ramach promocji kupisz je aż o 43 procent taniej niż normalnie. Oznacza to, że zapłacisz tylko 3,95 zł zamiast 6,99 zł. Musisz się jednak spieszyć, ponieważ tak dobra oferta trwa tylko przez jeden dzień – w sobotę (22 listopada). Żeby z niej skorzystać, trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację.

Nawet jeśli teraz nie potrzebujesz masła, to warto zrobić większe zapasy, ponieważ ten produkt z pewnością ci się przyda przed andrzejkami lub świętami Bożego Narodzenia. To właśnie w tym czasie pieczemy dużo ciast, do których masło często jest niezbędne.

Co jeszcze kupić w Lidlu?

Od piątku do soboty (21–22 listopada), kupując drugie opakowanie kawy, zapłacisz za nie aż o 60 procent mniej niż normalnie. Chodzi o drugi, tańszy produkt. Wszystkie rodzaje kaw można ze sobą dowolnie mieszać, więc jest to dobrą okazją, by spróbować nowych wariantów. Limit to cztery opakowania na kupon. Szczegóły promocji znajdziesz w aplikacji Lidl Plus. Pamiętaj, że kawę należy przechowywać w szczelnym opakowaniu, z dala od światła i wilgoci. Wtedy będziesz mógł cieszyć się jej aromatem przez dłuższy czas.

Będąc na zakupach w Lidlu, warto kupić też olej rzepakowy „Wyśmienity”. Dostaniesz go w ramach promocji „1 plus 1 gratis”. Oznacza to, że kupując jedno opakowanie tego oleju, drugie będziesz mieć całkowicie za darmo. Promocja trwa jednak tylko w piątek (21 listopada).

Czytaj też:

Mam dość sera i szynki, więc robię tę jesienną pastę. Jeden nietypowy dodatek od dietetyczki zmienia wszystkoCzytaj też:

Możesz jeść bez wyrzutów sumienia. Wypróbuj przepis na „odchudzoną” szarlotkę bez białego cukru