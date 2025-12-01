Ani jabłkowy, ani pomarańczowy. Ten sok obniża cholesterol i jest pełen antyoksydantów

Wielu z nas dość często pije soki, ponieważ są smaczne i orzeźwiające. Zazwyczaj jednak sięgamy po klasyki o smaku jabłka czy pomarańczy. Rzeczywiście są pyszne, a do tego zdrowe – jeżeli oczywiście wybierzemy sok, a nie napój, który jest pełen cukru i sztucznych dodatków. W trosce o swój organizm moja koleżanka poradziła mi jednak, by sięgnąć po jeszcze coś innego.

Sok pełen dobroczynnych właściwości

Chodzi o sok z ciemnych winogron. Nie tylko cudownie smakuje, ale ma też wiele właściwości prozdrowotnych. Jest on ceniony głównie za wysoką zawartość związków polifenolowych, czyli silnych przeciwutleniaczy. Ciemne winogrona są bogate w resweratrol, antocyjany (odpowiedzialne za ich kolor), katechiny i kwercetynę. Neutralizują one wolne rodniki, które przyczyniają się do uszkodzeń komórek i procesów starzenia. Jest to także kluczowe w prewencji wielu chorób przewlekłych.

To jednak nie wszystko, ponieważ picie takiego soku jest również istotne w profilaktyce chorób układu krążenia. Ten dobroczynny wpływ przypisywany jest głównie resweratrolowi – najwięcej jest go w skórce ciemnych winogron. Jeśli więc przygotowujesz taki sok samodzielnie w domu, weź to pod uwagę. Z kolei kupując go w sklepie, wybierz ten w 100 procentach naturalny, bez dodatku cukru, konserwantów i barwników.

Jakie jeszcze właściwości ma sok z winogron?

Z uwagi na swoje właściwości przeciwzapalne taki sok pozytywnie działa na pracę naszego mózgu, wspomagając funkcje poznawcze. Jego picie przyczynia się także do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu LDL i podniesienia poziomu „dobrego” cholesterolu HDL. Ma także właściwości ochronne przed tworzeniem się blaszki miażdżycowej. Zawarte w nim antyoksydanty dobrze działają też na nasz układ odpornościowy, co jest niezwykle ważne o tej porze roku. Do tego zawiera potas, który reguluje ciśnienie krwi, a także magnez, wspierający układ nerwowy i mięśniowy.

Należy pamiętać, że sok winogronowy (podobnie jak inne soki owocowe) ma dość wysoki indeks glikemiczny, dlatego należy go spożywać z umiarem. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób chorych na cukrzycę lub borykających się z insulinoopornością.

