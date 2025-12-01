Ten turboczekoladowy budyń z 3 składników urzeka od pierwszej łyżki. Nie sposób mu się oprzeć

Kiedy patrzę na różne „instagramowe” desery z warstwami, musami, galaretkami i dekoracjami jak spod igły, zadaję sobie tylko jedno pytanie: kto ma na to wszystko czas? Owszem, podziwiam je, ale w prawdziwym życiu — między pracą, zakupami a codziennym chaosem — wygrywają przysmaki, które da się przygotować jedną ręką, z trzech składników i w mniej niż 20 minut. Dlatego właśnie ten budyń jest moim „numerem jeden”. Robię go bez pieczenia, bez miksera i bez stresu, a wygląda i smakuje tak, jakby wymagał stania pół dnia w kuchni.

Jak zrobić ekspresowy budyń z 3 składników?

Ten budyń jest najlepszym dowodem na to, że desery wcale nie muszą być skomplikowane, by wybornie smakować i świetnie wyglądać. Trzy proste składniki wystarczą, by stworzyć przysmak jakości premium. Klucz do sukcesu tkwi w wyborze odpowiedniej czekolady. Ja sięgam zazwyczaj po jej gorzką wersję o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent). Dzięki temu przekąska zyskuje intensywny, bogaty smak. Nie jest przesłodzony i ma więcej wartości odżywczych niż większość typowych sklepowych słodkości. Dostarcza organizmowi polifenoli. Związki te spowalniają procesy starzenia, chronią organizm przed stresem oksydacyjnym i łagodzi stany zapalne, przyczyniające się do rozwoju wielu rozmaitych schorzeń, w tym chorób nowotworowych. Co ciekawe, po schłodzeniu budyń zmienia się w pudding. Gęstnieje i nabiera bardziej kremowego charakteru.

Przepis: Budyń z 3 składników Ten deser zrobisz w ekspresowym tempie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 612 w każdej porcji Składniki 350 ml mleka

150 g gorzkiej czekolady

3 łyżeczki skrobi kukurydzianej Sposób przygotowania Szykowanie składnikówRozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Robienie budyniuPrzelej mleko do rondelka. Dodaj skrobię kukurydzianą i dokładnie wymieszaj, aby nie było grudek. Dodaj roztopioną czekoladę. Podgrzewaj na średnim ogniu, mieszając co jakiś czas. Gdy masa zacznie się gotować, trzymaj ją jeszcze 2-3 minuty na kuchence, aż zgęstnieje i zyska odpowiednią konsystencję.

Z czym podać budyń czekoladowy?

Ten deser nie potrzebuje wielu dodatków, by robić wrażenie. Ja najczęściej podaję go z malinami lub borówkami, bo ich lekka kwasowość świetnie równoważy smak czekolady. Jeśli akurat mam ochotę na coś bardziej świątecznego, dorzucam odrobinę cynamonu albo skórki pomarańczowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by polać go roztopioną czekoladą lub posypać posiekanymi orzechami.

