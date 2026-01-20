Ta woda z Lidla zimą robi ogromną różnicę. Dietetyk pije ją codziennie

Na co zwracasz uwagę przy zakupie wody mineralnej? Większość osób dokonuje wyboru na „chybił trafił”, wychodząc z założenia, że produkty z tej kategorii w zasadzie niewiele się od siebie różnią. Takie myślenie jest błędem. Zwraca na to uwagę dietetyk kliniczny dr Michał Wrzosek. Ekspert wybrał się niedawno do Lidla i wskazał, po jaką wodę z oferty sieci sięga najczęściej.

Jaka woda mineralna w Lidlu jest najlepsza?

Specjalista wybiera zwykle Saguaro Mineral. To woda średniozmineralizowana. Zawiera 500 mg minerałów w jednym litrze. Świetnie nadaje się do codziennego picia. Na jej korzyść przemawia również – jak podkreśla dr Michał Wrzosek – dobry stosunek jakości do ceny. Za butelkę o pojemności 1,5 litra trzeba zapłacić około 2-3 złote. Dietetyk poleca też wodę mineralną marki Cehini. Jest wysokozmineralizowana. Dostarcza 325 mg wapnia w jednym litrze. To dobra propozycja dla osób, które chcą uzupełnić swoją dietę o składniki mineralne.

Warto podkreślić, że wapń odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wzmacnia kości i zęby. Bierze bezpośredni udział w skurczu i rozkurczu mięśni, w tym mięśnia sercowego. Uczestniczy w przewodnictwie nerwowym oraz procesie krzepnięcia krwi. Wpływa też pośrednio na metabolizm i ciśnienie. Jego niedobór zwiększa ryzyko wystąpienia między innymi osteoporozy. Trzeba jednak pamiętać, że wiele szkód wywołuje również nadmierna podaż tego pierwiastka. Może prowadzić do kamicy nerkowej i zakłóceń w pracy układu sercowo-naczyniowego. Dlatego najlepszym źródłem wapnia pozostaje dobrze zbilansowana dieta.

Dlaczego odpowiednie nawodnienie jest ważne zimą?

Zimą rzadziej czujemy pragnienie, ale to wcale nie znaczy, że organizm potrzebuje mniej wody. Wręcz przeciwnie – suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach, częste zmiany temperatury oraz noszenie ciepłych ubrań sprzyjają utracie płynów, choć nie zawsze to zauważamy. Niedostateczne nawodnienie nierzadko skutkuje osłabieniem, bólami głowy, pogorszeniem koncentracji i suchością skóry, a także zmniejsza sprawność układu odpornościowego. Woda wspiera transport składników odżywczych, pomaga usuwać zbędne produkty przemiany materii i toksyny z organizmu. Utrzymuje też prawidłową pracę mięśni oraz stawów – również wtedy, gdy za oknem panuje mróz. „Woda powinna być głównym elementem naszego nawodnienia w ciągu dnia”– zaznacza dr Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu.

