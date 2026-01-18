Nie każdy chleb tuczy. W Lidlu dietetyk poleca kupić ten niepozorny bochenek

Chleb przez lata cieszył się złą sławą. Uchodził za „zakazany owoc”, który nie wnosi do jadłospisu nic poza „pustymi kaloriami”. Nie warto jednak mierzyć wszystkich produktów jedną miarą. Na rynku można bowiem znaleźć wyroby, które przeczą tym utartym schematom i udowadniają, że zdrowe odżywianie wcale nie musi oznaczać rezygnacji z pieczywa. Na jeden z takich „wyjątków od reguły” zwrócił uwagę dietetyk Jakub Woźniak. Sprawdź, co poleca.

Jaki chleb jest najlepszy w Lidlu?

Zdaniem eksperta jednym z najlepszych wyborów jest chleb żytni na zakwasie bez dodatku drożdży dostępny w Lidlu. Choć wygląda skromnie, wyróżnia się bardzo krótką listą składników. Znajdziemy w nim mąkę żytnią (43 procent), zakwas żytni (41 procent), wodę, cukier i sól. Bez zbędnych dodatków, polepszaczy czy sztucznych aromatów. Jego wartość odżywcza również prezentuje się całkiem nieźle. Stugramowa porcja dostarcza 215 kalorii, 6,21 g białka i 5,74 g błonnika.

Całkiem fajny wynik, choć nie idealny. Jest to jeden z najlepszych „zawodników” pod kątem wartości odżywczej – podkreśla Jakub Woźniak w opublikowanym nagraniu.

Warto podkreślić, że błonnik to jeden z największych „sprzymierzeńców” procesu odchudzania. Nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi, stabilizuje apetyt i ogranicza napady głodu. Jednocześnie wzmacnia barierę jelitową i sprzyja namnażaniu się „dobrych” bakterii w układzie pokarmowym. Poza tym zapobiega zaparciom i innym dolegliwościom gastrycznym.

Czy chleb z ciasta mrożonego jest zdrowy?

Jakub Woźniak uspokaja również tych, którzy obawiają się chleba wypiekanego z mrożonego ciasta. Z dietetycznego punktu widzenia nie różni się on od pieczywa przygotowywanego bezpośrednio w piekarni. Proces mrożenia nie obniża wartości odżywczych produktu, co oznacza, że taki chleb może być dobrym elementem codziennej diety.

