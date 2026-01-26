Teraz za 2 zł w Stokrotce. Normalnie trzeba za nią zapłacić nawet 10 razy więcej

W najnowszej gazetce Stokrotki znalazła się oferta, która z pewnością ucieszy wszystkich miłośników „małej czarnej”. Sieć mocno przeceniła produkty znanej i lubianej marki. Nie ma wzmianki o limitach, a skorzystać może każdy. Jest jednak jeden warunek. Sprawdź, co zrobić, by zaoszczędzić.

Jak kupić taniej kawę w Stokrotce?

Promocja dotyczy kawy rozpuszczalnej Eduscho. Obejmuje konkretne warianty – Family, Instant Classic oraz Instant Crema. By zaoszczędzić, musisz kupić minimum dwa produkty. Wtedy za tańszy z nich zapłacisz tylko 2 zł. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Skorzystać z niego może każdy. Warto to zrobić, bo przecenione wyroby kosztują nawet kilkadziesiąt złotych za sztukę.

Inne ciekawe akcje w Stokrotce

Sieć przygotowała również ciekawą promocję na Masło Ekstra Polskie marki Mlekovita, ale ta akcja jest skierowana wyłącznie do posiadaczy aplikacji Nasza Stokrotka. Klienci, którzy należą do programu lojalnościowego będą mogli kupić smarowidło po niższej cenie – 4,99 zł. Za jedną kostkę masła zapłacą więc dwa złote mniej niż zwykle. Warto jednak pamiętać, że upust nalicza się dopiero przy zakupie trzech opakowań masła. Jeśli włożą do koszyka, mniejszą liczbę opakowań, nie uda im się zaoszczędzić. Nie można też zbytnio „poszaleć” z zakupami. Obowiązuje bowiem limit dzienny – 6 sztuk masła na jedną aplikację.

Stokrotka przeceniła też awokado. Teraz jeden owoc kosztuje tylko 3,99 zł. Warto mieć go w swojej kuchni, bo ma wiele wartości odżywczych. Dostarcza sporej dawki nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wspierają pracę układu sercowo-naczyniowego, pomagają zredukować stężenie „złego cholesterolu” we krwi i zapewniają długie uczucie sytości. Co więcej, awokado znajduje szerokie kulinarne zastosowanie. Świetnie sprawdza się nie tylko jako składnik past kanapkowych, ale również koktajli i różnego rodzaju sosów. Ta promocja – podobnie jak oferta na kawę nie ma limitów i nie wymaga posiadania aplikacji lojalnościowej.

Czytaj też:

Tę oliwę zawsze wkładam do koszyka w Biedronce. Dietetyczka mówi, na co zwrócić uwagęCzytaj też:

Ten serek wiejski Polacy mijają w Biedronce. Dietetyk mówi wprost: to najlepszy wybór