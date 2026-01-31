Te nowości z Biedronki dietetyczka wybiera najchętniej. Sprawdź, co trafia do jej koszyka

Biedronka ma w swojej ofercie mnóstwo artykułów spożywczych. W „gąszczu” różnych produktów łatwo można się pogubić i przegapić te, które naprawdę zasługują na to, by trafić do koszyka, zwłaszcza gdy leżą na półkach od niedawna. Dietetyczka Paulina Hojdeczko postanowiła wybrać się do znanej sieci i wskazać nowości warte zakupu. Niektóre z jej wyborów mogą cię mocno zaskoczyć. Sprawdź, czy już masz je w swojej kuchni.

Jakie nowości z Biedronki poleca dietetyczka?

Pierwszą pozycję na liście zakupów ekspertki zajmuje krem z orzechów laskowych i daktyli marki Vitanella. To świetna alternatywa dla klasycznych smarowideł typu Nutella. „Idealnie sprawdzi się jako dodatek do naleśników, placków czy ciast” – zauważa specjalistka w opublikowanym nagraniu. Co ważne, produkt zawiera tylko dwa składniki – orzechy laskowe (80 procent) oraz daktyle (20 procent), które pełnią funkcję słodzidła. Nie ma tu dodatku cukru, syropów glukozowo-fruktozowych, oleju palmowego, aromatów, stabilizatorów, emulgatorów czy konserwantów. Warto włączyć je do diety, ale z umiarem. Trzeba bowiem pamiętać, że są dość kaloryczne (około 600 kcal w 100 gramach).

Paulina Hojdeczko poleca również batoniki NICK’S o smaku masła orzechowego. Jego najmocniejszym atutem jest brak dodatku cukru. Można po nie sięgać od czasu do czasu. To dobry zamiennik standardowych, wysokoprzetworzonych batonów i innych słodyczy. Warto też zwrócić uwagę na nowe syropy bez cukru Abjo Premium. Występują w dwóch wariantach smakowych – imbir, kurkuma, goździki, cynamon oraz malina z lipą. Można je śmiało dodawać do zimowych herbat, choć oczywiście z umiarem. Powstały na bazie bezpośrednio tłoczonych kłączy i owoców.

Inne polecane nowości z Biedronki

Kolejna nowość z Biedronki, jaką poleca dietetyczka to miks orzechowy z dodatkiem siemienia lnianego marki Vitanella. Ma prosty skład, bez dodatków. „Zdecydowanie warty uwagi”– podkreśla ekspertka. Jej głównym faworytem jest jednak zupełnie inny produkt. Chodzi o daktyle suszone TRUE DATES. Są dostępne w różnych wersjach smakowych.

To idealny zamiennik słodyczy z prostym składem. Uwielbiam – zdradza specjalistka.

