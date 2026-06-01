Od poniedziałku w znanej sieci kawa 70 proc. taniej. Nie trzeba karty ani aplikacji

Promocje na kawę ruszają w poniedziałek, a kończą się w sobotę (1-6 czerwca 2026 roku). Na uzupełnienie domowych zapasów masz więc sześć dni. Teoretycznie czasu jest sporo, ale nie zwlekaj zbytnio z zakupami. Istnieje duże ryzyko, że sklepowe półki będą pustoszeć w ekspresowym tempie. By skorzystać z obniżek, nie potrzeba bowiem żadnej karty ani aplikacji lojalnościowej.

Kawy Jacobs 70 procent taniej

Tym razem obniżkami cen „małej czarnej” kusi Aldi. Znana sieć zorganizowała promocję na wszystkie kawy marki Jacobs. Teraz zapłacisz za nie 70 procent mniej niż zwykle. Możesz je dowolnie mieszać i łączyć w różne zestawy. Pamiętaj jednak o pewnej ważnej kwestii. Rabat – jak czytamy w gazetce – nalicza się na „drugi, tańszy produkt”. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz włożyć do koszyka co najmniej dwa opakowania kawy. Jest też dobra wiadomość – na kupujących nie nałożono żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę sztuk, nabywanych w ramach opisanej oferty.

Inne tanie kawy w Aldi

Sieć przecenia również Moccę Fix Gold marki Woseba w mielonej oraz ziarnistej wersji (w opakowaniach o pojemności 500 gramów i 1 kilograma). Pierwszy z wymienionych wariantów kosztuje 24,99 zł, a drugi – 48,99 zł. Zapłacisz za nie 30 procent mniej niż zwykle. Obniżka nalicza się jednak dopiero przy zakupie przynajmniej dwóch sztuk. W obu przypadkach obowiązuje taki sam limit – 6 sztuk na jednego klienta.

Możesz też sporo zaoszczędzić na zakupie kawy ziarnistej Crema & Aroma Barissimo. Na paczkę o pojemności jednego kilograma wydasz teraz tylko 44,99 zł. Musisz jednak spełnić pewien warunek – włożyć do koszyka co najmniej dwa opakowania ziaren. Jeśli kupisz tylko jedno, zapłacisz przy kasie tyle, co zwykle, czyli 59,99 zł. Co ważne, sieć nie nałożyła na miłośników wskazanej marki żadnych ograniczeń. Możesz wziąć tyle kaw, ile udźwigniesz, nie tracąc prawa do skorzystania z rabatu.

Czytaj też:

Przypomina masło, ale ma lepszy profil tłuszczów. Dietetyczka kupuje go w BiedronceCzytaj też:

Jadł gorzką czekoladę codziennie. Cholesterol nie wzrósł, ale pojawił się inny problem