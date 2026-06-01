Fit brownie bez mąki i cukru. Dietetyczka zna najłatwiejszy przepis

Brownie to prawdziwa klasyka domowych wypieków, która od lat cieszy się ogromną popularnością. Ten wyjątkowo czekoladowy deser zachwyca intensywnym smakiem, wilgotnym wnętrzem. Jest pyszny, ale to nie wszystko. Jego prostota przygotowania sprawia, że doskonale sprawdza się też na co dzień, gdy nie możemy zbyt wiele czasu spędzić w kuchni. Takie brownie najlepiej smakuje podane z gałką lodów, owocami lub po prostu „solo”.

Przepis na brownie z 3 składników

Pyszne i zdrowe brownie można przygotować z zaledwie trzech prostych składników. Przepis na nie opublikowała na swoim Instagramie dietetyczka Paulina Ihnatowicz. Wystarczy połączyć 3 dojrzałe banany z masłem orzechowym oraz kakao.

Przepis: Brownie To brownie przygotujesz z trzech składników, a smakuje znakomicie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 121 w każdej porcji Składniki 3 banany (270g)

130g masła orzechowego

30g kakao Sposób przygotowania Mieszanie składnikówBanana rozgnieć widelcem, dodaj masło orzechowe i kakao. Dokładnie wymieszaj. PieczenieCiasto przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Brownie piecz w 180 stopniach przez około 20-25 minut.

Naturalna słodycz bananów sprawia, że nie ma potrzeby dodawania cukru, a masło orzechowe nadaje brownie kremową konsystencję i wzbogaca je o wartościowe tłuszcze. To doskonała propozycja dla osób poszukujących zdrowszej alternatywy dla tradycyjnych wypieków, bez rezygnowania z wyjątkowego smaku.

O czym musisz pamiętać

Przygotowując brownie z bananów, masła orzechowego i kakao, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Najlepiej sprawdzą się bardzo dojrzałe banany z brązowymi plamkami na skórce – są naturalnie słodsze i łatwiej się blendują. Składniki należy dokładnie zmiksować na gładką masę, aby ciasto miało jednolitą, wilgotną konsystencję. Warto również uważnie kontrolować czas pieczenia, ponieważ zbyt długie pieczenie może sprawić, że brownie stanie się suche. Po wyjęciu z piekarnika dobrze jest pozostawić je do ostygnięcia, dzięki czemu nabierze odpowiedniej struktury i będzie łatwiejsze do krojenia. Jeśli masz ochotę – możesz dodać też maliny. Odpowiednie będą zarówno świeże, jak i mrożone. Ułóż je na wierzchu ciasta przed włożeniem go do piekarnika. Jeśli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, koniecznie zrób kremowy deser bez pieczenia.

