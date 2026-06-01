Dzieci myślą, że to deser z lodziarni. Robię go w domu z 2 składników

Dzisiaj Dzień Dziecka, więc od rana w moim domu słyszę tylko jedno pytanie: „kiedy idziemy na lody?”. Zamiast stać w długich kolejkach i wydawać majątek na gałki pełne cukru oraz sztucznych barwników, wolę wziąć sprawy w swoje ręce. Odkąd poznałam ten przepis, rzadko zaglądamy do cukierni. Przygotowanie deseru zajmuje dosłownie chwilę, a uśmiech na twarzach najmłodszych (i tych nieco starszych) domowników wynagradza każdy wysiłek.

Zdrowe lody z 2 składników na Dzień Dziecka

Zrobienie słodkości nie wymaga użycia skomplikowanych sprzętów. Wystarczy, że wyciągniesz z zamrażarki dwa tanie produkty i wrzucisz je do blendera. Bazą tego obłędnie pysznego deseru jest zwykły skyr, czyli gęsty jogurt typu islandzkiego. Bez problemu kupisz go w każdym supermarkecie lub większym sklepie spożywczym. Świetnie chłonie smaki i nadaje masie pożądaną, kremową konsystencję. W dodatku to prawdziwa „bomba” białkowa. Dzięki temu lody nie tylko zaspokajają ochotę na coś słodkiego, ale też sycą na długo. Jedna porcja zawiera około 15 gramów białka i dostarcza około 180 kalorii. Drugim „elementem” przepisu są owoce. Wykorzystaj te, które akurat masz pod ręką. Świetnie sprawdzą się borówki, maliny, truskawki czy czarna porzeczka. Jeśli chcesz nadać przysmakom więcej słodyczy, wzbogać masę o łyżeczkę naturalnego miodu lub ksylitolu.

Przepis: Lody z 2 składników Mają tylko 2 składniki, a smakują jak deser z najlepszej lodziarni! Są kemowe, owocowe, naturalnie słodkie i pełne białka. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 180 Składniki 200 g mrożonego skyru naturalnego

150 g mrożonych owoców Sposób przygotowania Łączenie składnikówWrzuć zamrożony skyr oraz owoce do blendera. Zmiksuj całość na wysokich obrotach na gładką, ubitą masę. Podawanie deseruPodawaj z ulubionymi dodatkami. Serwuj od razu po zblendowaniu, zanim zaczną się topić.

Domowe lody z 2 składników – wskazówki

Przygotowanie tych lodów nie sprawi ci najmniejszych trudności, jeśli będziesz przestrzegać jednej prostej zasady – używaj zmrożonych składników. Przed przystąpieniem do pracy włóż jogurt na jakiś czas do zamrażarki. Wystarczy kilkadziesiąt minut, by stężał. Podobnie jak owoce. Nic nie stoi na przeszkodzie, by gotowy deser posypać czekoladą startą na tarce albo prażonymi płatkami migdałów. Możesz też śmiało wykorzystać posiekane drobno orzechy lub wiórki kokosowe.

