Ekspert wybrał te parówki za mniej niż 5 zł. Mają aż 90 proc. mięsa

Parówki są doskonałą propozycją na szybkie śniadanie, ale sprawdzą się też na kolację czy obiad. Ich przygotowanie zajmuje zaledwie kilka minut, więc często „ratują mnie” w zabiegane dni. Myślę, że nie tylko mnie. Parówki są uniwersalne i lubiane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych, dlatego często goszczą na polskich stołach. Warto jednak zwracać uwagę na to, by miały dobry skład.

Najlepsze parówki z Żabki

Większość parówek niestety zawiera niezdrowe dodatki i małą ilość mięsa. Jeśli chcesz kupić naprawdę dobry produkt, możesz wybrać się do Żabki. Specjalista od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik opublikował na Instagramie post, w którym polecił parówki „Skolimki”.

Skolimki mają lepszy skład niż 9/10 parówek w sklepach. Zawierają 90 proc. mięsa z kurczaka, a dalej tylko wodę, skrobię, sól, aromaty i przyprawy. W 100 g jest 196 kcal, 14 g białka, 14 g tłuszczu, 3,1 g węglowodanów i 1,9 g soli. Bardzo podobne liczby i mocna konkurencja dla Sokolików – wyjaśnił ekspert.

Warto zauważyć, że jak na parówki ilość soli jest całkiem standardowa. Dzienne zalecane spożycie dla dorosłego to maksymalnie 5 g soli. Cena tych parówek to zaledwie 4,99 zł.

Jak wybrać zdrowe parówki?

Gdy stoisz przed sklepową półką i chcesz kupić wartościowe parówki, to koniecznie sprawdź ich skład. Najważniejsza zasada jest prosta: im więcej mięsa w składzie, tym lepiej. Szukaj takich, które mają go przynajmniej 90 procent. Absolutnie omijaj szerokim łukiem wszystko, co ma w składzie skrót MOM, czyli mięso oddzielone mechanicznie. Lista składników powinna być jak najkrótsza. To znak, że taki produkt nie zawiera dodatkowych ulepszaczy.

Pomysły na potrawy z parówkami

Parówki to wszechstronny składnik, z którego można przygotować wiele szybkich i smacznych potraw. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do jajecznicy, zapiekanek, tostów czy domowych hot dogów. Można je także wykorzystać do przygotowania sałatek, makaronów lub dań jednogarnkowych, które nie wymagają długiego czasu gotowania. Koniecznie sprawdź też, jak nie przyrządzać parówek.

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