Nigdy nie przygotowujcie tak parówek. Ten błąd wypomniał nawet Robert Makłowicz

Parówki to prawdziwy ratunek dla zabieganych. Szybko można je przygotować, a więc idealnie sprawdzą się, gdy jest mało czasu lub po prostu nie mamy ochoty lub siły, by gotować. Nie trzeba być mistrzem kuchni, żeby przyrządzić to danie, jednak okazuje się, że i tutaj da się popełnić błąd. Jedna, niepozorna czynność sprawi, że parówki staną się jeszcze mniej apetyczne i zdrowe.

Czego unikać podczas przygotowywania parówek?

Robert Makłowicz zdradził, czego nie należy robić, przyrządzając parówki.

Nie gotuje się w ogóle parówek, tylko się zagotowuje wodę. Ona, jak zacznie wrzeć, to się ją wyłącza i do tego się wkłada parówki. Bo jak się je gotuje długo, to one pękają, przynajmniej te dobre – wyjaśnił kucharz.

Kolejnym powodem, przez który należy jedynie podgrzewać ten produkt, jest fakt, że parówki są gotowe do spożycia i wcale nie trzeba ich wcześniej gotować (parówki są już ugotowane, gdy je kupujemy). Co więcej, jeżeli będziemy to robić, staną się one bardziej szkodliwe. Mogą bowiem posiadać w swoim składzie azotan sodu, który w przypadku intensywnej obróbki termicznej przekształci się w toksyczne substancje. Dodatkowo gotowanie parówek wpłynie negatywnie na ich smak i pogorszy też konsystencję.

Jak prawidłowo podgrzewać parówki?

Żeby przygotować parówki, musicie więc tylko włożyć je do gorącej wody i podgrzewać przez około 3-5 minuty (róbcie to na wolnym ogniu). Żeby parówki nie popękały wrzucone do wody – wyjmijcie je wcześniej z lodówki, żeby nieco się ogrzały i nabrały temperatury pokojowej. Pamiętajcie też, żeby nie gotować parówek w foliowych osłonkach – po ugotowaniu, gdy parówki będą gorące, bardzo trudno będzie wam je zdjąć. To jednak nie wszystko, ponieważ pod wpływem wysokiej temperatury z folii mogą uwalniać się szkodliwe substancje. Jeśli jesteście miłośnikami tego dania, koniecznie sprawdźcie też, czy wszystkie parówki są niezdrowe.

Do jakich potraw można dodać parówki?

Parówki można podawać „solo”, jedynie z dodatkiem ketchupu lub musztardy, pieczywa i ewentualnie sałatki. Możecie jednak też przyrządzić znacznie smaczniejsze potrawy, wystarczy trochę kreatywności. Dobrym pomysłem jest przygotowanie parówek w cieście francuskim z serem pleśniowym w środku – domownicy z pewnością będą zaskoczeni. Pyszne będą też parówki zawinięte w naleśniki z dodatkiem na przykład ogórka konserwowego. Sprawdzą się też jako składnik sałatek, różnego rodzaju zapiekanek, a nawet zup.

Czytaj też:

Bosacka oceniła skład popularnych parówek: „Smakują jakoś inaczej”Czytaj też:

Lekarz mówi, jakie produkty w sklepie omija szerokim łukiem. One rujnują zdrowie