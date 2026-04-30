Prawie każdy źle gotuje parówki. Zapomnij o wrzątku. Jaka temperatura jest najlepsza?

Parówki to jeden z najpopularniejszych produktów spożywczych. Ich smak i uniwersalność sprawiają, że często pojawiają się na stole. Idealnie sprawdzają się jako śniadanie, kolacja czy szybka przekąska. Największym atutem parówek jest jednak to, jak szybko można je przygotować. Wystarczy kilka minut podgrzania, aby były gotowe do jedzenia. Dzięki temu są wygodnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy brakuje czasu.

W jakiej temperaturze gotować parówki?

Przygotowywanie parówek wydaje się jedną z najprostszych czynności pod słońcem. W praktyce jednak wiele osób robi to źle. Robert Makłowicz, czyli jeden z najbardziej znanych kucharzy, zdradził, czego nie należy robić.

Nie gotuje się w ogóle parówek, tylko się zagotowuje wodę. Jak woda zacznie wrzeć, to trzeba ją wyłączyć. I do tego się wkłada parówki. Bo jak się je gotuje długo, to one pękają, przynajmniej te dobre – wyjaśnił.

Większość parówek dostępnych w sklepach to produkty homogenizowane i już wcześniej parzone (poddane obróbce termicznej przez producenta). Twoim zadaniem jest jedynie ich ogrzanie do temperatury idealnej do spożycia.

W jakiej więc temperaturze trzeba przygotowywać parówki? Woda, do której je wrzucisz, powinna mieć temperaturę od 75°C do 85°C. Doprowadź wodę do wrzenia, wyłącz palnik (lub zmniejsz go na minimum, by woda nie „mrugała”) i dopiero wtedy włóż parówki. Temperaturę możesz też sprawdzić przy użyciu termometra kuchennego. Kupisz go bez trudu przez internet za kilkanaście złotych.

Jeśli będziesz gotować parówki na przykład w 100 stopniach Celsjusza, to wrząca woda powoduje, że białko w parówce gwałtownie się ścina, a ciśnienie wewnątrz rośnie. Skutek? Pęknięta osłonka i „wypłukanie” smaku oraz tłuszczu do wody.

Ile czasu je przygotowywać?

W przypadku standardowych, cienkich parówek wyjętych prosto z lodówki, optymalny czas przebywania w gorącej wodzie wynosi od 3 do 5 minut. Jest to moment wystarczający, aby ciepło przeniknęło do samego środka, nie powodując jednocześnie nadmiernego pęcznienia struktury białkowo-tłuszczowej.

W sytuacji, gdy przygotowujesz parówki grubsze, na przykład tradycyjną parówkę lub serdelki, czas ten należy wydłużyć do około 5–7 minut ze względu na większą średnicę produktu i wolniejszą wymianę cieplną. Z kolei bardzo delikatne wyroby, takie jak parówki cielęce, wymagają zazwyczaj zaledwie 3 minut.

