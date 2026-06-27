Polacy omijają ten ser na diecie, a to błąd. Ma 40 proc. mniej kalorii i mnóstwo białka

Zdrowe odżywianie nie musi oznaczać ani drogich zakupów, ani rezygnacji z produktów, które są łatwo dostępne w codziennej diecie. Coraz częściej dietetycy podkreślają, że klucz tkwi nie w eliminacji całych grup produktów, ale w świadomym wyborze tych, które mają korzystny skład i dobrze wpisują się w potrzeby organizmu. Nawet w popularnych supermarketach można znaleźć artykuły spożywcze, które łączą wysoką jakość, dobre wartości odżywcze oraz przystępną cenę.

Dietetyk poleca ten ser z Biedronki

Dietetyk Rafał Koller w opublikowanym nagraniu na YouTube podał przykład zdrowego i taniego sera z Biedronki, czyli supermarketu, gdzie duża część Polaków robi codzienne zakupy. Chodzi o ser mozzarella light marki „Delikate”.

Zawiera 40 proc. mniej kalorii od standardowej mozzarelli. Jeśli planujesz redukcję wagi, odchudzasz się, chcesz zgubić zbędne kilogramy, ten produkt jest właśnie dla ciebie – powiedział.

Ekspert dodał, że ma on sporą ilość pełnowartościowego białka (czyli takiego, które ma wszystkie niezbędne aminokwasy). W tej mozzarelli jest aż 20 g białka na 100 g.

Tym sposobem zapewnisz sobie odpowiednią regenerację po ciężkim treningu i sytość na długi czas. Mozzarella light zapewnia także sporą dawkę minerałów. 100 g tego produktu jest ponad połowa dziennego zapotrzebowania na wapń, co wpłynie pozytywnie na twój kościec – powiedział.

Zauważył, że ten produkt jest też bogaty w selen i cynk. Ten pierwszy wspiera układ odpornościowy i działa jako silny przeciwutleniacz, czyli pomaga chronić komórki przed uszkodzeniami. Z kolei cynk jest potrzebny do prawidłowego działania układu odpornościowego i gojenia się ran.

Pomysły na wykorzystanie mozzarelli

Mozzarella świetnie sprawdza się w wielu prostych daniach. Możesz dodać ją do sałatki caprese z pomidorami i bazylią, gdzie podkreśla świeży smak warzyw. Dobrze pasuje też do pizzy, bo po zapieczeniu robi się ciągnąca i delikatnie kremowa.

Można ją również wykorzystać w zapiekankach makaronowych lub warzywnych. Dobrze się rozpuszcza i łączy składniki. Świetnym pomysłem są też kanapki lub tosty z mozzarellą i warzywami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zdrowe alternatywy dla słodyczy i daktyle z Lidla

Czym zastąpić klasyczne słodycze ze sklepu?

Zamiast tradycyjnych słodyczy, które często zawierają duże ilości cukru, syrop glukozowo-fruktozowy oraz sztuczne dodatki, warto wybierać naturalne i zdrowsze przekąski. Świetną alternatywą będą:

Świeże lub suszone owoce,

Orzechy,

Domowe batony,

Daktyle (np. w wersji z pastą pistacjową).

Co to są daktyle True Dates Pistachio Cream z Lidla i jaki mają skład?

Jest to przekąska duńskiej marki, która pojawiła się na polskim rynku i charakteryzuje się prostym składem – bez słodzików i dodatku cukru. W składzie produktu znajdziemy: daktyle (81%), błonnik z korzenia cykorii, krem pistacjowy (4%), tłuszcz kokosowy, naturalny aromat oraz sól.

Jakie są wartości odżywcze i kaloryczność daktyli z pastą pistacjową?

W 100 g produktu True Dates Pistachio Cream znajduje się 325 kcal. Pozostałe wartości odżywcze na 100 g prezentują się następująco:

Węglowodany: 61 g

Błonnik: 18 g

Tłuszcz: 3,9 g

Białko: 2,7 g

Jakie właściwości zdrowotne mają daktyle i czy można je jeść bez ograniczeń?

Daktyle wspierają prawidłową pracę jelit, pomagają zapobiegać zaparciom i sprzyjają utrzymaniu uczucia sytości dzięki wysokiej zawartości błonnika. Są bogate w potas (wspierający mięśnie, układ nerwowy i ciśnienie krwi), magnez, miedź oraz przeciwutleniacze (polifenole), które chronią komórki przed starzeniem.

Ważna wskazówka: Mimo swoich licznych zalet zdrowotnych, daktyle są produktem dość kalorycznym, dlatego należy spożywać je z umiarem i nie jeść ich w nadmiarze.

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