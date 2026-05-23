Ekspertka wskazała najlepszy ser z Biedronki. Ma 31 g białka i prosty skład

Większość żółtych serów, jakie można znaleźć w sklepach spożywczych i supermarketach rozczarowuje. Ich skład pozostawia bowiem zwykle wiele do życzenia. W tym przypadku jest jednak inaczej. Agnieszka Pocztarska, twórczyni portalu Czytamy Etykiety, wypatrzyła w Biedronce naprawdę świetny produkt. Nie tylko wspaniale smakuje, ale skrywa też w sobie wiele wartości odżywczych. Specjalistka nie ma wątpliwości, że warto wrzucać go do koszyka podczas zakupów.

Jaki ser żółty jest najlepszy w Biedronce?

Ekspertka bez wahania poleca Ser Królewski Light z Sierpca w plastrach. To świetna propozycja dla osób na diecie redukcyjnej. Zawiera bowiem stosunkowo mało tłuszczu – 19 gramów w 100 g, z czego tylko 12 g to nasycone kwasy tłuszczowe. Obfituje natomiast w białko. Wspomniana wcześniej porcja dostarcza aż 31 gramów protein. To naprawdę dużo. Dzięki temu już niewielka ilość nabiału zapewnia długie uczucie sytości i hamuje nadmierny apetyt na słodycze. W efekcie ułatwia kontrolowanie masy ciała i pośrednio pomaga schudnąć. Dobrze wpływa też na pracę jelit i zwiększa tempo przemiany materii, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii.

Na jego korzyść przemawia również krótki i prosty skład pozbawiony substancji konserwujących. Znajdziemy w nim jedynie mleko, sól, chlorek wapnia, kultury bakterii oraz naturalny barwnik pomarańczowy pozyskiwany z nasion drzewa arnoty właściwej. Ilość soli wynosi 1,4 g w stugramowej porcji. „Ten żółty ser light ma mniej tłuszczu, a więcej białka od klasycznego. No i do tego smakuje naprawdę bardzo dobrze” – podsumowuje Agnieszka Pocztarska w opublikowanym nagraniu.

Jak wykorzystać ser żółty w kuchni?

Ser żółty to nie tylko świetny dodatek do kanapek. Można go również wykorzystać na wiele innych sposobów, na przykład jako składnik sałatek, domowych burgerów, zapiekanek czy wrapów. Co więcej, plastry nabiału świetnie sprawdzą się w roli „bazy” do pożywnych roladek. Takie nadziewane serowe ruloniki to ciekawa i łatwa w przygotowaniu przekąska, idealna na imprezę czy rodzinne spotkanie.

Czytaj też:

Ten chleb ma przewagę nad orkiszowym. Dietetyczka wskazuje, komu służy najbardziejCzytaj też:

Dietetyczka wskazała najlepszy serek wiejski. Jedno opakowanie ma aż 22 g białka