Markowa kawa 1+1 gratis w Stokrotce. Na zakupy masz trzy dni

Ciekawe promocje na kawę (i nie tylko) ma teraz w ofercie Stokrotka. Obniżyła ceny kilku znanych marek. Jeśli chcesz skorzystać z upustów, nie zwlekaj z zakupami, bo akcje szybko dobiegają końca. Wygasają w środę, 8 lipca 2026 roku. Warto się pospieszyć, bo oszczędności są spore, a produkty szybko znikają z półek.

Lavazza taniej z aplikacją

Powody do radości mają między innymi miłośnicy włoskich smaków. Sieć przeceniła kawę Lavazza Qualità Oro 100% Arabica (250 g). Akcja obejmuje zarówno wariant ziarnisty, jak i mielony. Teraz jedna paczka kosztuje tylko 29,99 zł. Tyle zapłacą za nią jednak tylko klienci z aplikacją lojalnościową Nasza Stokrotka. Jeśli nie posiadasz odpowiedniego oprogramowania, wydasz przy kasie niemal złotówkę więcej za każde opakowanie.

Inne tanie kawy w Stokrotce

Uwagę przyciąga również promocja na kawę mieloną Tchibo i Eduscho Family (250 g). Jeżeli włożysz do koszyka dwa opakowania, jedno z nich dostaniesz za darmo w ramach akcji „1+1 gratis”. Prawdziwym zakupowym hitem jest jednak kawa rozpuszczalna Tchibo i Eduscho. (180-200 g). Teraz jedno opakowanie kosztuje 19,99 zł. Tymczasem jego najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosi 38,99 zł. Możesz więc zaoszczędzić niespełna dwadzieścia złotych na jednej sztuce. Pamiętaj jednak, że opisana promocja nie obejmuje produktów z linii Tchibo Exclusive oraz Black'n White. Na półkach znajdziesz też kilogramowe opakowanie kawy ziarnistej Woseba Ti Meriti za 59,98 zł. W tym przypadku obniżka jest jednak symboliczna, bo sięga jednego grosza.

Dodatek do kawy w gratisie

Lubisz słodzić kawę? W takim razie z pewnością ucieszy cię promocja na biały cukier (kryształ). Promocja dotyczy produktów różnych marek. Kup 5 kilogramów, a kolejne 5 dostaniesz za darmo. Limit to 10 opakowań słodzidła na jeden paragon. Rabat nalicza się przy kasie.

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