Dietetyczka poszła do Biedronki i wskazała te wafelki. „Domowy skład” za niecałe 6 zł

Niemal każdy z nas od czasu do czasu ma ochotę na coś słodkiego. Taka zachcianka jest całkowicie naturalna i nie ma nic złego w sięganiu po ulubione słodycze od czasu do czasu. Warto jednak wybierać je świadomie, zwracając uwagę nie tylko na smak, ale również na skład i kaloryczność. Dobrze skomponowane słodycze, przygotowane z wysokiej jakości składników i z mniejszą ilością cukru, mogą być smaczną alternatywą dla tradycyjnych przekąsek pełnych cukru i niezdrowych dodatków.

Te wafelki poleca dietetyczka

Dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska poleciła maślane wafelki marki „Bonitki”. Zauważyła, że mają prosty skład.

Jestem w stanie powiedzieć, że wafelki mają taki… domowy skład – zauważyła ekspertka, przyznając, że nie jest to ekstremalnie zdrowy produkt czy dietetyczna przekąska, ale słodka przegryzka, po którą możesz sięgnąć bez wyrzutów sumienia.

Mają naprawdę dobrą jakość, a kupisz je za 5,99 zł w Biedronce.

Zawsze będę zachęcać do kupowania jak najlepszych produktów, do ogarniania podstaw swojego jedzenia. Ale też będę zachęcać do dbania o swoją głowę i normalne relacje z jedzeniem! – dodała.

Najważniejsze zasady wybierania słodyczy

Kupując słodycze w sklepie, warto zwrócić uwagę na ich skład. Najlepiej wybierać produkty zawierające mniej cukru oraz bez zbędnych sztucznych barwników i konserwantów. Ważne jest również sprawdzenie daty ważności oraz informacji o alergenach, zwłaszcza jeśli ktoś ma nietolerancje pokarmowe. Dobrze także porównać wartości odżywcze różnych produktów i wybierać te, które zawierają więcej naturalnych składników, takich jak orzechy czy kakao. Świadome zakupy pomagają wybierać słodycze lepszej jakości i spożywać je z umiarem. Często zapominamy o tym, że nie chodzi tylko o to, co jemy, ale też w jakich ilościach. Dotyczy to zwłaszcza słodkich przekąsek.

Zgodnie z zaleceniami WHO niezbędne jest ograniczenie spożycia cukrów prostych do mniej niż 10% dziennego zapotrzebowania na energię. Nie wliczamy w tę ilość cukrów występujących naturalnie w świeżych, nieprzetworzonych owocach oraz w produktach mlecznych – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

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