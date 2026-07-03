Dietetyk wskazał najlepszą wodę gazowaną z Biedronki. Bije konkurencję na głowę

Latem picie wody jest szczególnie ważne. Wysokie temperatury powodują większą utratę płynów przez pocenie się. Odpowiednie nawodnienie pomaga utrzymać prawidłową temperaturę ciała, wspiera koncentrację i zapobiega osłabieniu oraz bólom głowy. Jednak nie bez znaczenia jest również to, jaką wodę wybieramy. Warto zwracać uwagę na jej skład. Wody mineralne mogą dostarczać cennych elektrolitów, takich jak magnez czy wapń, które wspierają pracę mięśni i układu nerwowego. Dzięki temu dobrze dobrana woda nie tylko gasi pragnienie, ale też realnie wspiera organizm w upalne dni.

Najlepsza woda z Biedronki

Dietetyk dr Michał Wrzosek opublikował w sieci nagranie, w którym wskazał najlepszą wodę gazowaną z popularnego marketu, czyli Biedronki.

Polaris Muszyński to połączenie dobrej ceny i dobrego składu, ale jeszcze korzystniej wypada Cechini – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Polecił on jeszcze jedną wodę, którą naprawdę warto włożyć do koszyka podczas zakupów, jednak ma ona jeden mankament – dość wysoką cenę.

Muszynianka jest rewelacyjna. Ma najwięcej składników mineralnych ze wszystkich, ale jest też najdroższa, dlatego zajmuje trzecie miejsce – wyjaśnił.

Jaką wodę wybierać?

Najlepiej wybierać wodę mineralną dopasowaną do swoich potrzeb zdrowotnych i stylu życia, a nie „najdroższą” czy najbardziej reklamowaną. Kluczowe jest zwrócenie uwagi na skład mineralny.

Na co dzień dobrze sprawdza się woda nisko- lub średniozmineralizowana, ponieważ dobrze nawadnia organizm i nie obciąża nerek nadmiarem minerałów. Jeśli ktoś ma większą aktywność fizyczną, poci się lub potrzebuje uzupełniać elektrolity, wtedy lepsza może być woda wysokozmineralizowana, zawierająca więcej magnezu i wapnia.

Zwróć też uwagę na zawartość sodu – osoby z nadciśnieniem powinny wybierać wody z jego niskim poziomem. Z kolei magnez wspiera układ nerwowy i mięśnie, a wapń jest ważny dla kości.

Czytaj też:

Ma 27 razy więcej witaminy C niż sok z pomarańczy. Może też działać przeciwzapalnie Czytaj też:

Ten gazowany napój z Lubelszczyzny to hit na upały. Polecił mi go mój tata