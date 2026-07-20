„To czysty cukier!”. Ekspertka ostrzega przed popularną „herbatą”. Pije ją mnóstwo Polaków

Herbata to jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Jest bogata w cenne przeciwutleniacze, wspiera nawodnienie organizmu i korzystnie wpływa na pracę serca oraz układu odpornościowego. Jej regularne picie pozytywnie wpływa na nasz organizm. Warto jednak pamiętać, że nie każda herbata działa tak samo korzystnie. Jeden z jej popularnych rodzajów może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Najgorszy rodzaj herbaty

Zdecydowanie lepiej nie pić owocowej herbaty granulowanej. Choć jest ona bardzo popularna w naszym kraju, to działa źle na zdrowie. Regularne spożywanie takich napojów może zwiększać ilość przyjmowanych kalorii oraz sprzyjać próchnicy zębów i nadmiernemu spożyciu cukru. Dodatkowo granulowane herbaty często zawierają aromaty i inne dodatki poprawiające smak oraz wygląd.

Skład tej „herbaty” to czysty cukier! Nie dawajcie tego swoim dzieciom. To skandal, że takie produkty są na sklepowej półce obok herbaty, a nie cukru – w ten sposób w jednym z opublikowanych nagrań o tego rodzaju herbacie wypowiedziała się ekspertka od zdrowego odżywiania Katarzyna Bosacka.

Specjalistka wzięła pod lupę herbatę granulowaną marki „Ekland”. Aż 94 proc. tego produktu to czysty cukier. Inne tego typu produkty niestety mają tak samo fatalny skład.

Jaką herbatę wybierać?

Najlepiej wybierać klasyczne herbaty liściaste. Takie napoje dostarczają naturalnego smaku i aromatu, a jednocześnie nie zwiększają spożycia cukru i sztucznych dodatków. Zawierają też dużą ilość polifenoli. Z powodzeniem możesz więc sięgać po herbatę zieloną, czerwoną, czarną czy oolong. Niezwykle dobre działanie na nasz organizm ma także matcha.

Badania dowiodły, że osoby spożywające zieloną herbatę, w tym przede wszystkim matchę, charakteryzują się niższym ryzykiem pojawienia się zawału mięśnia sercowego nawet o 32 procent – wyjaśnił w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ herbaty na zdrowie i wybór odpowiedniego rodzaju

Dlaczego warto regularnie pić herbatę?

Herbata to jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Jest bogata w cenne przeciwutleniacze, doskonale wspiera nawodnienie organizmu, a także może korzystnie wpływać na pracę serca i układu odpornościowego. Ponadto regularne picie odpowiednio dobranej herbaty sprzyja poprawie samopoczucia i zapewnia chwilę relaksu.

Jaka herbata jest najgorsza dla zdrowia i dlaczego?

Najmniej korzystna dla zdrowia jest owocowa herbata granulowana. Produkty tego typu (np. marki Ekland) składają się w przeważającej części z czystego cukru (nawet w 94%), zawierają liczne sztuczne aromaty oraz dodatki. Ich regularne spożywanie dostarcza zbędnych kalorii, sprzyja rozwojowi próchnicy zębów i prowadzi do nadmiernego spożycia cukru.

Jakie rodzaje herbaty najlepiej wybierać na co dzień?

Najlepiej decydować się na klasyczne herbaty liściaste, które są bogate w polifenole i nie zwiększają spożycia cukru. Bardzo dobrym wyborem będą herbaty: zielona, czarna, czerwona, oolong oraz matcha.

Czy picie zielonej herbaty i matchy chroni przed chorobami serca?

Tak, badania potwierdzają, że spożywanie zielonej herbaty – w tym w szczególności matchy – wiąże się z wyraźnymi korzyściami dla układu krążenia. Osoby pijące te herbaty charakteryzują się niższym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego nawet o 32 procent.

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