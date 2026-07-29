Od dziś w Dino „3+3 gratis” i dobra kawa 13 zł taniej. Bez aplikacji i zero limitów

Najnowsze oferty Dino to prawdziwa gratka cenowa dla miłośników „małej czarnej” i słodkości.Promocje startują w środę, 29 lipca i potrwają do wtorku, 4 sierpnia. Masz więc sporo czasu, by uzupełnić domowe zapasy. Nie zwlekaj jednak zbyt długo z decyzją o zakupach, bo produkty mogą szybko znikać z półek. Co ważne, w gazetce nie ma informacji o odgórnie narzuconych limitach. Możesz wziąć tyle artykułów, ile udźwigniesz. Nie musisz przy tym skanować żadnych aplikacji lojalnościowych ani okazywać specjalnych kart. Pamiętaj jednak o zasadach poszczególnych akcji. W przeciwnym razie pożegnasz się z rabatami.

Tania kawa w Dino

Promocją objęto między innymi włoską kawę Lavazza Oro. Za jedno opakowanie zmielonych ziaren o pojemności 250 gramów zapłacisz teraz tylko 23,79 zł. To dobra wiadomość, bo cena regularna przed obniżką wynosiła niemal 28 złotych. Taniej kupisz również mieloną kawę Wosebę Mocca Fix Gold (250 g). Jedna paczka kosztuje 15,95 zł zamiast 17,99 zł. Z kolei fani „małej czarnej” w ziarnach powinni zwrócić uwagę na Primę Aroma Intenso. To nowość w ofercie Dino. Sieć sprzedaje kilogramowe paczki za 54,99 zł. Możesz więc zaoszczędzić aż 11 złotych na jednym opakowaniu. Koszt wspomnianej kawy poza promocją wynosi 65,99 zł.

Powody do radości mają również miłośnicy kawy Dallmayr Classic. Cena produktu „spada” 37,99 zł na 26,89 zł. Rabat naliczy się jednak dopiero przy jednorazowym zakupie co najmniej dwóch opakowań. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną paczkę, nie zaoszczędzisz ani grosza. Taki sam mechanizm obowiązuje przy zakupie kawy rozpuszczalnej Rio de Brass Gold (200 g). W tym przypadku możesz zyskać nieco mniej, bo 8 złotych na jednym opakowaniu (płacisz 15,99 zł zamiast 23,99 zł). Dino nie zapomniało o sympatykach kawy rozpuszczalnej Nescafé Crema. Słoik o pojemności 200 gramów kosztuje teraz tylko 26,99 zł, czyli 13 złotych mniej niż zazwyczaj. I to niezależnie od tego, ile opakowań, wrzucisz do koszyka.

Dino rozdaje kultowe słodkości w gratisie

Jeśli lubisz zjeść coś słodkiego do kawy, to z pewnością ucieszy cię promocja na słodkości zorganizowana przez Dino. Sieć rozdaje w gratisie wszystkie czekolady marki Milka. Możesz je zdobyć w ramach akcji „3+3 gratis”. Jej zasady są banalnie proste: kupujesz co najmniej sześć tabliczek, a płacisz tylko za trzy. Możesz je dowolnie mieszać i łączyć w różne zestawy. Cena poza promocją wynosi 6,99 za sztukę.

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