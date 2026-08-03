Do mielonych nie dodaję już mięsa. Te letnie kotlety znikają z talerzy błyskawicznie

Standardowe mielone na bazie wieprzowiny goszczą na polskich stołach tak często, że w końcu każdy ma ochotę na kulinarną odmianę. Sama wielokrotnie szukałam pomysłu na lżejsze danie, które nasyci moich bliskich, nie powodując uczucia ciężkości. Zazwyczaj jarskie wersje klasyków wymagają użycia ogromnej ilości mąki, przez co stają się twarde i gumowate. Znalazłam jednak sposób, by rozwiązać ten problem. Wystarczą dwa niepozorne produkty z kuchennej szafki, a masa na bezmięsne kotlety staje się miękka, zwarta i soczysta.

Sekret sycących „mielonych” bez mięsa

Pierwsze skrzypce w tych mielonych gra cukinia. To pyszne i wartościowe warzywo w ponad 90 procentach składa się z wody. Dlatego zazwyczaj łączy się je z mąką, by masa nie była zbyt rzadka. Ja jednak sięgam po zupełnie inne rozwiązanie. Wykorzystuję kaszę mannę i siemię lniane. Ten „duet” świetnie chłonie wilgoć z warzyw. Jednocześnie wzbogaca kotlety o dawkę cennego błonnika. W efekcie te sycą na dłużej i zmniejszają ryzyko podjadania między posiłkami. Jednocześnie nie obciążają układu pokarmowego i usprawniają trawienie.

Kolejnym „sekretnym” składnikiem tych kotletów jest żółty ser. Sprawia, że kotleciki po usmażeniu nabierają bardziej kremowej konsystencji. Najlepiej sprawdza się nabiał o wyrazistym smaku, na przykład rubin czy bursztyn. Możesz też jednak śmiało sięgnąć po delikatniejsze warianty. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co najbardziej lubisz.

Przepis: Kotlety z cukinii Pyszna alternatywa dla klasycznych mielonych. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 210 w każdej porcji Składniki 1 średnia młoda cukinia, około 400 g

2 średnie jajka

100 g twardego sera żółtego

1/3–1/2 szklanki kaszy manny

1 łyżka mielonego siemienia lnianego

1 średnia cebula

2 małe młode marchewki lub 1 większa

2 ząbki czosnku

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

płatki chili do smaku

1 solidna szczypta gałki muszkatołowej Dodatkowo: bułka tarta do obtoczenia

masło klarowane do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówCukinię dokładnie umyj i zetrzyj razem ze skórką na dużych oczkach tarki. Lekko ją posól, wymieszaj i odstaw na dziesięć minut. Następnie bardzo dokładnie odciśnij warzywo. Marchewkę obierz i zetrzyj na małych oczkach tarki, a ser na dużych. Cebulę oraz czosnek drobno posiekaj. Zeszklij cebulę krótko na patelni. Łączenie składnikówPrzełóż odciśniętą cukinię, marchewkę, cebulę, czosnek i starty ser do dużej miski. Dodaj jajka, siemię lniane, jedną trzecią szklanki kaszy manny i przyprawy. Wymieszaj wszystko dokładnie dłonią lub dużą łyżką. Zostaw masę na piętnaście minut, by kasza i siemię wchłonęły wilgoć. Sprawdź po tym czasie konsystencję ciasta. Jeśli nadal jest zbyt rzadka, dosyp stopniowo resztę kaszy manny. Formowanie i smażenieUformuj wilgotnymi dłońmi niewielkie, dość płaskie kotlety i obtocz je starannie w bułce tartej. Rozgrzej masło klarowane na patelni i smaż placki na średnio małym ogniu przez około 3–4 minuty z każdej strony.

Kotlety mielone z cukinii – przydatne wskazówki

Cukinię zetrzyj na tarce, lekko posól i zostaw w spokoju na dziesięć minut. Sól w naturalny sposób wyciągnie z warzywa wodę. Pamiętaj, by dokładnie je odcisnąć. Najlepiej użyć do tego celu czystej, bawełnianej ściereczki kuchennej lub zwykłej, aptecznej gazy. Po wymieszaniu wszystkich składników ponownie odstaw masę na kilka minut. Siemię lniane i kasza manna potrzebują czasu, by wchłonąć nadmiar wilgoci.

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