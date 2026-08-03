Od dziś w Biedronce Tchibo 38 zł taniej. Jest tylko prosty warunek

Biedronka zaczyna nowy tydzień od mocnego uderzenia i ciekawych promocji. Jeśli planujesz uzupełnić domowe zapasy „małej czarnej”, zapisz te daty. Akcje rabatowe startują w poniedziałek 3 sierpnia i potrwają tylko do soboty 8 sierpnia. Można sporo zaoszczędzić, ale sieć stawia klientom twarde warunki. By odciążyć budżet, trzeba mieć na ogół kartę lub aplikację lojalnościową. To jednak niejedyny warunek, jaki należy spełnić. Sprawdź, co dokładnie zrobić.

Kawa Jacobs i Cafe d'Or z wielkim rabatem. Uważaj na limity

Uwagę przyciąga promocja na wszystkie kawy marki Jacobs. Kup co najmniej dwie paczki, a za jedną z nich zapłacisz aż 60 procent mniej. Możesz sięgać po różne warianty. Rabat automatycznie obniża cenę tańszych produktów. Za droższe zapłacisz tyle, co zwykle. Pamiętaj o limicie dziennym. Na jedno konto lojalnościowe możesz wziąć tylko 4 sztuki w ramach opisanej akcji rabatowej (w tym dwie z upustem).

Równie mocno kusi oferta na wszystkie kawy rozpuszczalne Cafe d'Or. Obowiązuje tu ten sam mechanizm, co w przypadku wcześniej wspomnianych produktów. Oferty różnicuje jedynie wielkość rabatu i limitu. Pierwszy wynosi 50 procent, a drugi – sześć sztuk, w tym maksymalnie trzy ze zniżką.

Taniej dostaniesz też kawy mielone Cafe d'Or sprzedawane w opakowaniach po 500 gramów – Premium, Excellence, Blue oraz Parana. Możesz je dowolnie mieszać. Sieć obniżyła cenę wszystkich tych produktów. Teraz kosztują tylko 19,99 za sztukę, ale tylko przy zakupie co najmniej dwóch paczek za jednym razem. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedno opakowanie zapłacisz za nie nawet 15 złotych więcej. Limit dzienny wynosi 4 kawy na jedno konto lojalnościowe.

Tchibo i „spółka” taniej w Biedronce

Sieć przygotowała również inne promocje oparte o mechanizm zakupu wielosztuk. Jeśli włożysz do koszyka co najmniej dwie kilogramowe paczki kawy ziarnistej Tchibo Exclusive – Medium Roast i/lub Original – za każdą z nich zapłacisz przy kasie 49,99 zł zamiast 87,99 zł. Limit dzienny to 4 sztuki na konto Moja Biedronka.

Zaoszczędzisz też, jeśli sięgniesz po minimum dwa opakowania innych kaw w ziarnach – Cafe d’Or Single Origin Brasil (500 g) albo Cafe d’Or Bilanciato (1 kg). Ich cena „spadnie”. W pierwszym przypadku o 10 złotych (39,99 vs 29,99), a w drugim – 20 złotych (59,99 vs 39,99). Co ciekawe, możesz wziąć tyle paczek, ile chcesz, nie tracąc okazji do oszczędności. Tym razem sieć nie narzuca bowiem na klientów żadnych ograniczeń. Nie musisz też posiadać karty lojalnościowej, by skorzystać z rabatu.

Czytaj też:

Od jutra w Aldi dobra kawa za 3,99 zamiast 45,99 zł. Limit: 4 opakowania Czytaj też:

Ma ponad 6 razy więcej żelaza niż wołowina. Kupisz go w Biedronce