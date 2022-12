Przepis na bulion grzybowy. Podpowiadamy, jak zrobić wigilijny barszcz grzybowy

Jest aromatyczny, ma intensywny, ciemny kolor i wspaniale smakuje. Podpowiadamy, jak zrobić idealny bulion grzybowy.

Jakie grzyby wykorzystać do bulionu grzybowego?

Najlepsze do tradycyjnego bulionu są suszone grzyby leśne. Jeśli chcesz wywar intensywny ciemny, koniecznie wybierz podgrzybki. Jeśli lubisz delikatniejsze smaki, postaw na prawdziwki (taki wywar będzie dużo jaśniejszy). Możesz też wymieszać różne grzyby.

Jak zrobić dobry bulion grzybowy?

Suszone grzyby trzeba wcześniej namoczyć (minimum na godzinę) w zimnej wodzie – a wodę z moczenia koniecznie użyć do bulionu. Podsmażenie warzyw przed zalaniem ich wodą, nada bulionowi głębokiego smaku – warto wykorzystywać ten sposób także, kiedy gotujesz wywar warzywny. Jeśli jednak chcesz bulion delikatniejszy, pomiń ten etap i po prostu gotuj warzywa razem z grzybami, nie dodając do bulionu oleju. Bulion grzybowy najlepszy jest na drugi dzień, kiedy wszystkie smaki dobrze się przegryzą.

Grzyby z bulionu możesz wykorzystać do farszu pierogów, uszek, pasztecików czy krokietów.

Jak zrobić wigilijny barszcz grzybowy?

Dobry bulion grzybowy jest podstawą wigilijnego barszczu grzybowego. Jak go zrobić? Tu nie ma jednej odpowiedzi, bo ile domów, tyle przepisów na taki barszcz. Są tacy, dla których musi być idealnie klarowny. Inni niekoniecznie o to dbają, a do barszczu dodają kawałki grzybów. Wigilijna zupa grzybowa powinna być intensywna w smaku – podczas jej przygotowywania możesz dorzucić do bulionu garść suszonych, wcześniej namoczonych grzybów.

Do wigilijnego barszczu dodaje się zakwas. I tu są dwie szkoły i dwie tradycje. Jedni dają zakwas z buraków (to także zwolennicy klarownego barszczu), drudzy zakwas na żurek. Nie ma też jednej recepty na proporcje – ale można przyjąć zasadę, że bierzemy 1,5 l bulionu grzybowego i 0,5 l zakwasu (ale nie jest to sztywna zasada, można dodać mniej zakwasu, jeśli chcesz delikatniejszą zupę). Po dodaniu zakwasu nie doprowadzamy zupy do wrzenia. Barszcz z dodatkiem zakwasu na żurek będzie lekko zawiesisty.

Co jeszcze można zrobić z bulionu grzybowego?

Bulion grzybowy może być podstawą zup (np. grzybowej ze śmietaną, pieczarkowej), ale też jest znakomitym dodatkiem do sosów, można podlewać nim bigos albo risotto grzybowe. Bulion grzybowy można mrozić. Na jego bazie można przyrządzić też aromatyczne kostki grzybowe – trzeba wtedy mocno odparować bulion i intensywny wywar przelać do foremki na kostki lodu i zamrozić, a potem według potrzeby dodawać takie kostki do zup i innych potraw.

Przepis: Bulion grzybowy Aromatyczny bulion z leśnych grzybów. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Składniki 50-100 g suszonych grzybów leśnych

2,5 l wody

pęczek włoszczyzny

2 cebule

2-3 łyżki oleju rzepakowego

4 listki laurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego, 8 ziarenek pieprzu, sól Sposób przygotowania Przygotuj składnikiGrzyby namocz wcześniej w zimnej wodzie. Włoszczyznę pokrój na mniejsze kawałki, cebulę na połówki. W garnku rozgrzej oliwę i przesmaż warzywa z włoszczyzny (ważne: oprócz pora) oraz cebulę. Gotuj bulionDo warzyw dodaj pora, grzyby razem z wodą z namaczania i resztę wody. Dodaj przyprawy i gotuj minimum godzinę na wolnym ogniu. Kiedy bulion wystygnie, odcedź warzywa i grzyby.

Czytaj też:

Przepis na domowy zakwas z buraków. Jest idealny na wigilijny barszczCzytaj też:

Drożdżowe kapuśniaczki. Sprawdzony przepis na wigilijne paszteciki z kapustą i grzybami