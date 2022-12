Drożdżowe kapuśniaczki. Sprawdzony przepis na wigilijne paszteciki z kapustą i grzybami

Drożdżowe kapuśniaczki to inaczej paszteciki z kapustą i grzybami. Przygotowane z postnym nadzieniem znajdują się na wielu wigilijnych stołach. Jak zrobić tradycyjne kapuśniaczki?

Jak wybrać kiszoną kapustę do pasztecików?

Kupując kapustę do pasztecików i innych wigilijnych potraw, zwracaj uwagę na etykiety. Kiszona kapusta oprócz samej kapusty, przypraw i ewentualnie marchewki nie powinna mieć żadnych zakwaszających dodatków.

Kapusta do pasztecików powinna być kwaśna. Dlatego nie namaczaj jej wcześniej w wodzie. Dodaj do kapusty swoje ulubione grzyby. Prawdziwki będą delikatniejsze, podgrzybki mają bardziej intensywny smak i nadadzą też ciemniejszego koloru kapuście. Do nadzienia można ewentualnie użyć pieczarek (najlepiej startych i przesmażonych wcześniej) ale dobrze się tu też sprawdzi proszek grzybowy, czyli suszone i zmielone grzyby.

Jak zrobić dobre ciasto na paszteciki?

Sekretem dobrego drożdżowego ciasta jest odpowiednio długie wyrabianie. Ciasto najprościej wyrobić w robocie z hakiem do ciast drożdżowych, jeśli takiego nie masz – poświęć kilkanaście minut na dokładne wyrobienie ciasta. Nie zapomnij przyprawach, tu kluczowa jest gałka muszaktołowa. Paszteciki można posypać ulubionymi dodatkami – np. kminkiem, czarnuszką albo makiem. Robi się to przed pieczeniem – trzeba najpierw posmarować paszteciki rozbełtanym z mlekiem jajkiem i dopiero posypać kminkiem czy innym dodatkiem.

Kapuśniaczki doskonale smakują świeże i ciepłe, ale można je z powodzeniem zrobić wcześniej a później odgrzewać (w piekarniku albo na patelni). Paszteciki z kapustą i grzybami najlepiej podawać z tradycyjnym czerwonym barszczykiem.

Przepis: Drożdżowe kapuśniaczki Paszteciki drożdżowe z nadzieniem z kapusty kiszonej i grzybów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 12 Składniki Ciasto:

500 g mąki

2 jajka

50 g drożdży

1 szklanka ciepłego mleka

¾ kostki rozpuszczonej margaryny lub masła

sól, cukier, pieprz, gałka muszkatołowa

Nadzienie:

kapusta kiszona (ok. 500 g)

kilka suszonych grzybów

łyżka oleju

cebula

jajko

sól, pieprz Sposób przygotowania Zrób ciasto drożdżoweZ drożdży, części mleka i cukru (ok. pół łyżeczki) zrób zaczyn. Kiedy zacznie pracować, dodaj mąkę, jajka, resztę mleka i przyprawy. Wyrabiaj ciasto, stopniowo dodając rozpuszczoną margarynę lub masło. Wyrabiaj ciasto ok. 10-15 min. Odstaw do wyrośnięcia. Zrób nadzienieKapustę ugotuj z grzybami, odcedź i drobno posiekaj. Cebulę podsmaż na oleju, dodać kapustę, jajko, dopraw wszystko solą i pieprzem. Zrób pasztecikiCiasto rozwałkuj i krój na prostokąty. Na każdy kładź nadzienie i zawijaj. Odstaw paszteciki ułożone na blasze na kilkanaście minut, aby jeszcze trochę wyrosły. Piecz ok. 20-30 minut (na złoto).

