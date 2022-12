Dwa sposoby na pieczone gruszki. Zrób je na deser lub w wersji wytrawnej

Gruszki warto włączyć do swojej diety nie tylko jako pyszne urozmaicenie. Ten owoc to źródło błonnika, witamin, składników mineralnych i wielu innych, cennych dla zdrowia składników. Gruszki mają dobry wpływ na serce, pomagają obniżyć ciśnienie i wspierają prawidłową pracę tarczycy. My dziś proponujemy, aby zrobić gruszki pieczone. Ze względu na dodatki nie są to dania lekkie, ale niezwykle smaczne i sycące.

Jak upiec gruszki?

Niezależnie od tego, jaką wersję gruszek zrobisz, zasady są podobne. Gruszki trzeba przekroić wzdłuż na połówki i wydrążyć gniazda nasienne – będzie to miejsce, gdzie można włożyć dodatki. Gruszki najlepiej piec w temperaturze 180 st. Celsjusza przez około 25 minut.

Gruszki pieczone z serem pleśniowym

Połówki gruszek posmaruj oliwą, wgłębienia wypełnij ulubionym serem pleśniowym i orzechami włoskimi. Aby gruszki były bardziej aromatyczne – ułóż na nich zioła. Mogą to być gałązki świeżego rozmarynu lub tymianku.

Gruszki można podawać ułożone na świeżych, zielonych liściach rukoli, skropione dobrym sosem winegret. Można je podać w towarzystwie grillowanego mięsa. Pieczone z serem gruszki będą dobrze smakowały także na zimno (pokrojone w plastry dodaj na przykład do kanapek z pasztetem).

Gruszki pieczone z miodem i orzechami

Połówki gruszek polej ulubionym miodem, a we wgłębienia włóż orzechy: mogą być włoskie, ale też pekan, pistacje lub posiekane laskowe. Posyp cynamonem. Upieczone gruszki można podawać z bitą śmietaną czy lodami. Tak przyrządzone gruszki są także doskonałym dodatkiem do sycącej owsianki czy kasz na słodko. Jeśli taka wersja wydaje ci się zbyt słodka, dodaj do gruszek razem z orzechami kwaśną żurawinę. Upieczone gruszki możesz skropić sokiem z cytryny lub pomarańczy.

Czytaj też:

Pieczone grejpfruty z cynamonem. Przepis na zdrowy i zaskakujący deserCzytaj też:

Jak zrobić pieczony schab i pieczoną karkówkę? Dzięki tym trikom wyjdą idealnie