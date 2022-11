Czy ser pleśniowy może... spleśnieć? Sprawdzamy, czy ser pleśniowy się psuje

Ser pleśniowy wytwarzany jest z niepasteryzowanego mleka krowiego i podpuszczki. Ma charakterystyczny smak i grzybowy zapach, często pokryty jest porostem białej pleśni, choć może być też pokryty niebieską pleśnią. Pleśń znajduje się na wierzchu sera, skrywając aksamitną białą warstwę. Amatorzy sera pleśniowego z mleka pasteryzowanego lub niepasteryzowanego cenią go za intensywny smak i wykorzystują do przygotowania wielu potraw.

Czy jedzenie sera pleśniowego jest bezpieczne? I czy taki ser, pokryty białą pleśnią, w ogóle może się zepsuć?

Co to jest ser pleśniowy?

Ser pleśniowy to rodzaj sera wytwarzanego przy użyciu kultur Penicillium, rodzaju pleśni. Niektóre rodzaje pleśni wytwarzają związki zwane mikotoksynami, które są uważane za toksyczne dla ludzi. Te zarodniki pleśni, rosnące na żywności z powodu zepsucia są zwykle białe, zielone, czarne, niebieskie lub szare. Jednak w przeciwieństwie do tego rodzaju pleśni, odmiany Penicillium używane do produkcji sera pleśniowego nie wytwarzają toksyn i są uważane za bezpieczne do spożycia.

Podczas procesu produkcji sera Penicillium jest dodawane po osuszeniu skrzepu i rozwałkowaniu go na koła. Następnie ser pleśniowy dojrzewa przez 2-3 miesiące, zanim będzie gotowy do spożycia. Penicillium odpowiada za wyrazisty smak i zapach pleśni pleśniowej wraz z charakterystycznymi niebieskimi i zielonymi żyłkami i plamami.

Rodzaje sera pleśniowego

W sklepach kupimy wiele rodzajów sera pleśniowego. Do najbardziej znanych serów pleśniowych zaliczają się:

ser brie porośnięty białą pleśnią

ser camembert porośnięty białą pleśnią

ser roquefort porośnięty niebieską pleśnią

ser coulommiers porośnięty białą pleśnią

ser gorgonzola porośnięty zieloną pleśnią

Właściwości serów pleśniowych

Sery pleśniowe to produkty wytwarzane z mleka krowiego, dlatego zawierają dość dużo wapnia, wspierając gospodarkę kostno-stawową. Są dobrym źródłem białka, witamin z grupy B, witaminy C i D. Jako produkty poddawane długiej obróbce, zawierają niewiele laktozy, więc są dobrze tolerowane przez osoby, które cierpią na nietolerancję laktozy.

Warto jednak pamiętać, że produkty z mleka krowiego zawierają dużo tłuszczów nasyconych, których nadmiar w diecie może przyczyniać się do wzrostu poziomu cholesterolu. Dodatkowo, zawierają dość dużo soli, co może przyczyniać się do wzrostu ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego.

Z czym jeść ser pleśniowy?

Ser pleśniowy często podaje się w formie koreczków lub w kawałkach na desce serów. Sprawdza się z dodatkiem pomidorków, fig, winogron czy porzeczek. Dobrze smakuje w towarzystwie konfitur, np. z malin. Na bazie serów pleśniowych można przygotować aksamitne sosy czy dressingi. Ser dodaje się również do zup, by wzbogacić ich konsystencję.

Czy ser pleśniowy ulega zepsuciu?

Podobnie jak inne rodzaje sera, ser pleśniowy może się zepsuć, jeśli nie jest odpowiednio przechowywany. Dlatego ważne jest, aby przechowywać ser pleśniowy szczelnie zawinięty w lodówce. Prawidłowo przechowywany ser pleśniowy może nadawać się do spożycia przez 3–4 tygodnie od napoczęcia. Można również zamrozić ser pleśniowy, aby jeszcze bardziej wydłużyć jego okres przydatności do spożycia. Chociaż mrożony ser pleśniowy może nieznacznie zmienić teksturę i wygląd, po zamrożeniu pozostaje bezpieczny przez dłuższy czas.

Jak poznać, że ser pleśniowy jest zepsuty?

Ser pleśniowy należy wyrzucić, jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany w jego wyglądzie lub zapachu. W szczególności rozmyte białe, zielone, różowe lub szare plamy rosnące na powierzchni sera pleśniowego mogą wskazywać, że się zepsuł. To oznacza, że na jego powierzchni rozwijają się inne gatunki pleśni, które już nie są uważane za bezpieczne do spożycia. W takiej sytuacji ser należy jak najszybciej wyrzucić.

Ponadto należy uważać na ser, który wydziela zapach podobny do amoniaku. Spożywanie zepsutego sera pleśniowego może powodować zatrucie pokarmowe i zwiększać narażenie na szkodliwe mykotoksyny.

Czy sery pleśniowe można jeść bez ograniczeń? Niekoniecznie!

Sery pleśniowe są bezpieczne dla zdrowia, jeśli jemy je w niewielkich ilościach. Zawierają dość dużo soli, dostarczają tłuszczów odzwierzęcych, których nadmiaru należy unikać w diecie. Są też kaloryczne, a jedzenie ich zbyt często może doprowadzić do wzrostu wagi.

Czy kobiety w ciąży mogą jeść ser pleśniowy?

Ser pleśniowy nie jest polecany wszystkim. Nie powinny go spożywać kobiety w ciąży ani małe dzieci, ponieważ istnieje ryzyko zakażenia bakterią Listeria Monocytogenes. Takie bakterie mogą znaleźć się również w niepasteryzowanym surowym mleku krowim lub w surowych jajach, dlatego nie należy spożywać tego rodzaju produktów w ciąży.

Mleko surowe czy pasteryzowane? Bezpieczeństwo dla kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży powinny pić jedynie mleko krowie pasteryzowane lub UHT, które zostało poddane obróbce termicznej. Warto też sięgać po fermentowane produkty mleczne, które dostarczają organizmowi bakterii kwasu mlekowego i wspierają zachowanie równowagi w jelitach. Maślanki, kefiry, jogurty naturalne to zdrowy i bezpieczny sposób dla wspomagania naturalnej odporności.

