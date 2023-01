Jak zrobić karpatkę bez pieczenia? Najprostszy przepis na deserowy hit

Nie wiemy, kto pierwszy wpadł na pomysł, aby zamiast pieczenia tradycyjnego ciasta parzonego wykorzystać do karpatki gotowy groszek ptysiowy. Ale wiemy jedno – to pomysł genialny. Karpatka bez pieczenia, zrobiona na groszku ptysiowym, jest pyszna, ale też bardzo efektowna.

Jak zrobić karpatkę na groszku ptysiowym?

Do zrobienia ciasta potrzebny jest groszek ptysiowy. Można go kupić w sklepach spożywczych (zwykle jest na działach z pieczywem) lub cukierniach. Oczywiście najważniejszym składnikiem karpatki jest krem budyniowy. Można go zrobić na kilka sposobów i każdy będzie dobry (jeśli masz swój sprawdzony i ulubiony przepis na krem do karpatki – śmiało go wykorzystaj).

My proponujemy prosty krem na bazie gotowego budyniu. W wersji najbardziej uproszczonej można też sięgnąć po jeden z dostępnych na rynku kremów do karpatki w proszku i przygotować krem według instrukcji na opakowaniu.

Czy karpatka na groszku się nie rozleci?

To chyba najczęstsza wątpliwość przy tym cieście. I jak kroić taką karpatkę? Kluczem do sukcesu jest schłodzenie ciasta – mówiąc wprost: musi trochę postać, aby groszek nieco skleił się z kremem, a sam krem odpowiednio stężał. Idealna opcja to zrobienie karpatki wieczorem i zostawienie jej na noc w lodówce.

Karpatkę na groszku ptysiowym najlepiej robić w tortownicy, ale nie jest to jedyna możliwość. Innym pomysłem na podanie takiej karpatki jest zrobienie pojedynczych porcji ciasta. Wykorzystaj do tego deserowe pucharki, słoiczki czy szklanki. Wystarczy wysypać na dno naczynia groszek, nałożyć warstwę kremu i przykryć groszkiem.