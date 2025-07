Klasyczny makaron z truskawkami to już przeszłość. Zmieniam jedną rzecz i zajadam się nim nawet na diecie

Do przygotowania „nowej” wersji makaronu z truskawkami skłonił mnie przepis udostępniony w sieci przez znanego dietetyka – Michała Wrzoska. Jego receptura jest prosta, szybka i dość zaskakująca. Mocno odbiega bowiem od klasycznej, znanej wszystkim wersji popularnego przysmaku. Okazuje się jednak, że w tym „szaleństwie” jest metoda. Zamiana jednego składnika sprawia, że danie nie tylko lepiej smakuje, ale zyskuje też więcej wartości odżywczych. Dzięki temu można się nim zajadać nawet będąc na diecie redukcyjnej.

Jak dietetyk robi makaron z truskawkami?

Przepis dietetyka obejmuje makaron, truskawki, miód oraz ricottę. To właśnie ostatni z wymienionych składników jest dla wielu osób największym zaskoczeniem. Większość klasycznych receptur zakłada bowiem użycie śmietanki, cukru i/lub twarożku, a nie włoskiego sera. Warto jednak pokusić się o tę drobną, choć jednocześnie znaczącą zmianę. Przynosi wiele rozmaitych korzyści – i to nie tylko, jeśli chodzi o smak finalnego dania, ale również jego wartości odżywcze.

Przepis: Makaron z truskawkami dietetyka To zaskakująca wariacja na temat klasycznego deseru z lat dzieciństwa. Musisz jej spróbować Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 262 w każdej porcji Składniki 80 g suchego makaronu

100 g truskawek

100 g ricotty

łyżka miodu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj truskawki. Usuń szypułki z owoców i pokrój je na mniejsze kawałki. Gotowanie makaronuUgotuj makaron, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Jeśli chcesz, możesz skrócić czas podany przez producenta o 1-2 min. Dzięki temu przygotujesz makaron al dente, polecany na diecie. Łączenie składnikówWymieszaj ricottę z miodem. Odcedź makaron, przełóż go na talerz i połącz z serem oraz truskawkami.

Dlaczego warto dodać ricottę do makaronu z truskawkami?

Ricotta nie tylko świetnie smakuje, ale też ma wiele wartości odżywczych. Jest źródłem łatwoprzyswajalnego białka. Ten składnik zapewnia długie uczucie sytości po posiłku. W efekcie zapobiega podjadaniu i napadom głodu. Tym samym ułatwia kontrolowanie liczby przyswajanych kalorii. Warto podkreślić, że białko ma najwyższy wskaźnik TEF. Skrót ten pochodzi od angielskich słów „thermic effect of food”, co można przetłumaczyć jako „efekt termiczny pożywienia”. Trawienie białek wiąże się ze znacznie wyższym wydatkiem energetycznym niż przetwarzanie węglowodanów czy tłuszczów. W rezultacie organizm jest zmuszony do spalania większej liczby kalorii. W rezultacie można szybciej schudnąć. Warto jednak pamiętać, że efektywność tego procesu zależy od kilku czynników. Duże znaczenie ma nie tylko dieta bogata w białko, ale też aktywność fizyczna i ogólny stan zdrowia.

Czytaj też:

Skyr, kvarg czy jogurt naturalny? Dietetyczka mówi jasno: ten wybór ma największy sensCzytaj też:

Nie masz czasu na gotowanie? Te 3 nowości z Żabki ratują figurę i smakują lepiej, niż myślisz