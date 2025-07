Zamiast katować się dietami, pij koktajl z tego sezonowego warzywa. Zrobisz go w 5 minut

Jako drugie śniadanie idealnie sprawdzają się koktajle – są bardzo szybkie w przygotowaniu, sycące, a do tego naprawdę pyszne. Są także bogate witaminy, minerały i błonnik pokarmowy, który jest niezwykle ważny podczas odchudzania, ponieważ pobudza perystaltykę jelit. Jest to też świetny sposób na przemycenie większej ilości warzyw i owoców, jeśli mamy problem z włączeniem ich do swojej codziennej diety.

Jak zrobić odchudzający koktajl z ogórkiem? Prosty przepis

Ogórek to warzywo, które doskonale wspomaga proces odchudzania. Przede wszystkim jest niskokaloryczne – w 100 gramach jest zaledwie 12-15 kcal. Dodatkowo jest bogate w błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie, ale też sprawia, że czujemy się syci na dłużej. Co więcej, warzywa te mają dużą zawartość wody, więc świetnie nawadniają, a to jest szczególnie ważne w upalne dni.

Przepis: Koktajl z ogórkiem Ten koktajl nie tylko odchudza, ale też świetnie smakuje Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 168 Składniki 300 g ogórków świeżych

150 g maślanki lub jogurtu greckiego

2 łyżeczki miodu

5 listków świeżej mięty

40 g soku z limonki

lód Sposób przygotowania Mieszanie składnikówObierz ogórki, a następnie pokrój je na mniejsze części. Dodaj pozostałe składniki i zblenduj. Na koniec możesz dorzucić kilka kostek lodu.

Inne odchudzające składniki koktajlu

Kolejnym bardzo ważnym składnikiem tego koktajlu jest maślanka – ten produkt również może być pomocny przy odchudzaniu z uwagi na niską kaloryczność, ale też wysoką zawartość białka, które pomaga budować i utrzymywać masę mięśniową, ale sprawia też, że koktajl jest bardziej sycący. Zawarte w niej probiotyki mogą wspierać zdrowie mikroflory jelitowej, a to z kolei może się przekładać na lepszy metabolizm. Jeśli nie jesteś fanem maślanki, to śmiało możesz, zamiast niej użyć też jogurtu greckiego – on jest świetnym źródłem białka i nie zawiera wielu kalorii, jednak wybierz jogurt naturalny, bez cukru.

Jako naturalny słodzik idealnie sprawdzi się miód – sprawi, że koktajl będzie o wiele smaczniejszy. Jeśli jednak chcesz jeszcze bardziej obniżyć kaloryczność tego napoju – możesz zastąpić go erytrytolem. Z kolei sok z limonki cudownie „przełamie” smak, a do tego jest dobrym źródłem witaminy C, która korzystnie wpływa na kondycję całego organizmu.

