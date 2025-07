W Lidlu masło za mniej niż 5 zł, ale tylko tego dnia. Biegnij, zanim wszystko wykupią

Lidl znowu ogłosił promocję na masło. Jeśli chcesz zrobić zapas tego produktu, to właśnie teraz jest świetna okazja. Wcale nie musisz wykorzystywać go od razu, ponieważ masło można mrozić. Jeśli będziesz potrzebować większej ilości na przykład do wypieków, będzie wtedy „jak znalazł”. W Lidlu dostaniesz też więcej produktów w niskich cenach.

Tanie masło w Lidlu

W Lidlu w ramach promocji można kupić masło 82% marki „Pilos”. Przy zakupie trzech sztuk obowiązuje zniżka o 32 procent. Warunkiem jest jednak kupienie trzech opakowań tego masła. Cena przed promocją to 6 zł 99 gr. Kupując trzy opakowania tego produktu w trakcie obowiązywania tej specjalnej oferty – zapłacisz tylko 4 zł 75 gr za kostkę masła. Limit to trzy opakowania na kupon. Promocja będzie trwać jeden dzień – podczas zakupów zaoszczędzisz tylko w sobotę (19 lipca), a więc nie należy zwlekać. Nie radzimy też wybierać się do sklepu wieczorem, ponieważ wtedy już całe przecenione masło może być wykupione. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Pamiętaj, że masło trzeba przechowywać w lodówce, w szczelnie zamkniętym pojemniku, aby zapobiec wchłanianiu zapachów z innych produktów. Musi znajdować się z dala od światła słonecznego i ciepła.

Co jeszcze można kupić taniej w Lidlu?

To nie koniec promocji, ponieważ w najbliższą sobotę taniej w Lidlu kupisz karkówkę wieprzową (1 kilogram). Zapłacisz jedynie 11 zł 99 gr zamiast 22 zł 99 gr. Obowiązuje limit – trzy kilogramy na kupon. Z kolei aż o połowę przecenione będą banany (luzem, 1 kilogram). Zamiast 6 zł 49 gr kupisz je za 3 zł 49 gr. Jest też coś dla fanów Pepsi – ten napój dostaniesz tylko za 1 zł, jeśli 19 lipca zrobisz zakupy za minimum 199 zł. Chodzi o czteropak puszek o pojemności 330 ml. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

