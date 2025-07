Czujesz senność po jedzeniu? Organizm wysyła ci ważny sygnał. Ekspertka: nie lekceważ go

Senność po posiłku odczuwa bardzo wielu ludzi w różnym wieku. Mało kto zastanawia się jednak, co może oznaczać ta reakcja organizmu. To „zdrowy” objaw, a może powód do niepokoju? Postanowiliśmy rozwiać wątpliwości i poprosić o odpowiedź doświadczoną dietetyczkę. Doktor Hanna Stolińska w rozmowie z „Wprost” powiedziała jasno, co sądzi na ten temat. Jej spostrzeżenia mogą skłonić mnóstwo osób do przyjrzenia się swojemu zdrowiu. Sprawdź, czy sprawa dotyczy także ciebie.

Dlaczego po jedzeniu chce się spać?

Senność po jedzeniu to uczucie, którego – choć raz w życiu – doświadczył niemal każdy. Często jest ono naturalną reakcją organizmu, zwłaszcza gdy pojawia się sporadycznie, na przykład po dość obfitym posiłku.

Po jedzeniu wzrasta ukrwienie układu pokarmowego, co może powodować chwilowe obniżenie ciśnienia w mózgu i uczucie senności. Duże znaczenie ma w tym przypadku również to, co jemy. Uczucie senności może być bowiem efektem złego bilansu posiłku. Jeśli zawiera on mało białka, zdrowych tłuszczów czy błonnika, organizm szybciej trawi węglowodany i gwałtowniej reaguje na wahania glukozy. Zbyt duże porcje jedzenia również obciążają układ trawienny, co intensyfikuje poczucie zmęczenia – wyjaśnia doktor Hanna Stolińska.

Pojawieniu się uczucia senności po jedzeniu – jak podkreśla ekspertka – sprzyjają też posiłki bogate w węglowodany proste i/lub produkty o wysokim indeksie glikemicznym. „Mogą prowadzić do gwałtownego wzrostu poziomu glukozy we krwi, a następnie szybkiego wyrzutu insuliny. To z kolei bywa przyczyną tak zwanego zjazdu energetycznego, gdy poziom cukru nagle spada, a my czujemy się zmęczeni i ospali” – dodaje specjalistka.

Kiedy senność po jedzeniu powinna zaniepokoić?

Uczucie senności po jedzeniu powinno zaniepokoić w sytuacji, gdy występuje nagminnie lub bardzo często. Nie należy go bagatelizować, kiedy pojawia się po relatywnie lekkim posiłku, który został dobrze zbilansowany – to znaczy zawiera białko, węglowodany złożone, błonnik i „zdrowe” tłuszcze.

Opisany problem może sugerować zaburzenia gospodarki węglowodanowej, na przykład insulinooporność czy stan przedcukrzycowy. Nie można jednak zapominać o innych przyczynach – senność po jedzeniu może być związana z odwodnieniem, niedoborem snu, wysokim poziomem stresu czy chorobami przewlekłymi (np. niedoczynnością tarczycy, anemią). U niektórych osób wpływ mogą mieć też reakcje na konkretne składniki pokarmowe jak nietolerancje lub nadwrażliwości – zaznacza Hanna Stolińska.

Dlatego, jeśli często odczuwasz senność po posiłku, nie zwlekaj i czym prędzej skonsultuj się z lekarzem i dietetykiem. Nie bagatelizuj tego sygnału ze strony organizmu, zwłaszcza gdy towarzyszą mu inne niepokojące symptomy, na przykład trudności w koncentracji, nadmierne pocenie się, drżenie rąk, kołatanie serca, „mgła mózgowa”, częste oddawanie moczu, wzmożone pragnienie etc. Wszelkie nietypowe objawy należy omówić ze specjalistą. Im szybciej poznasz przyczynę problemu, tym łatwiej ci będzie się z nim uporać. Zwlekanie z decyzją może mieć bardzo negatywne konsekwencje zdrowotne.

