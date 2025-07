Kluski leniwe w letniej odsłonie to moje odkrycie. Jakie to jest pyszne! Wypróbuj sprawdzony przepis

Kluski leniwe to klasyka polskiej kuchni. Osobiście nie za bardzo za nimi przepadałam do momentu, aż odkryłam nieco urozmaiconą wersję tej potrawy. Chodzi o podanie jej z sosem wiśniowym. W ten sposób mamy szybki i pyszny obiad, który idealnie pasuje na letnie, ciepłe dni. Każdy w mojej rodzinie zajada się tymi kluskami, a ja też wreszcie pokochałam tę potrawę.

Jak zrobić kluski leniwe z sosem wiśniowym? Przepis

Leniwe z sosem wiśniowym to świetne połączenie kuchni polskiej z nutą nowoczesności. Taki słodki sos to idealne dopełnienie tej potrawy. Szczególnie przypadnie on do gustu miłośnikom tych owoców.

Przepis: Kluski leniwe z wiśniami Ta potrawa smakuje naprawdę doskonale, spróbuj ją zrobić Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 143 w każdej porcji Składniki Kluski leniwe: 500 g tłustego twarogu

1 duże jajko

szczypta soli

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1/2 szklanki mąki pszennej Sos: roztopione masło

ok. 350 g gęstej śmietany 18%

cukier wanilinowy

cukier biały

200 g mrożonych lub świeżych wiśni

1/2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

cynamon Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw wymieszaj w misce twaróg razem z jajkiem oraz szczyptą soli – tak, by powstała gładka masa. Formowanie klusekNa stolnicę wysyp 2 łyżeczki mąki. Wyłóż wymieszany ser z jajkiem, a na wierzch przesiej mąkę ziemniaczaną i resztę mąki pszennej. Zagnieć szybko składniki. Ciasto podziel na cztery części i z każdej uformuj wałek, a później rozpłaszcz go szerokim nożem i krój ukośne kawałki. Gotowanie leniwychZagotuj wodę w dużym garnku, dodaj pół łyżeczki soli i włóż kluski. Gotuj je przez około minutę, aż wypłyną na powierzchnię. Przygotowanie sosuWymieszaj śmietanę z dwoma łyżeczkami cukru wanilinowego i trzema łyżeczkami białego cukru. Włóż wiśnie do rondelka i podgrzewaj przez kilka minut, a następnie wymieszaj z mąką ziemniaczaną. Jeśli masa będzie bardzo kwaśna, to dodaj odrobinę cukru.

Gotowe kluski wyłóż na talerz, polej roztopionym masłem, posyp cukrem lub cynamonem, a później polej śmietaną i musem wiśniowym.

Jak jeszcze podawać kluski leniwe?

Leniwe można podawać na wiele sposobów. Jeśli wolisz je w wersji słodkiej, to zaserwuj tę potrawę z roztopiony masłem, cukrem i cynamonem. Jako dodatek dobrze sprawdza się też śmietana z cukrem – możesz dodać również ekstrakt waniliowy, wtedy całość będzie jeszcze smaczniejsza. Możesz zaserwować je też klasycznie z przesmażoną z masłem bułką tartą oraz cukrem. Ciekawym pomysłem jest podanie tej potrawy z masłem szałwiowym (wystarczy przesmażyć je na maśle z listami świeżej szałwii). Świetnie smakują też z pesto i orzechami.

Jakie dania można jeszcze przygotować z wiśniami?

Warto wykorzystać sezon na wiśnie. Choć kojarzą nam się głównie z deserami, to potraw z tymi owocami jest znacznie więcej i wcale nie tylko w wersji słodkiej. Można zrobić nawet chłodnik z wiśni – to nieoczywista, ale niezwykle pyszna alternatywa dla chłodnika litewskiego. Cudownie smakuje też sałatka z wiśni, buraka, rukoli i koziego sera. Całość wystarczy polać delikatnie octem balsamicznym.

Sos wiśniowy świetnie sprawdza się też jako dodatek do mięs, zwłaszcza tych o wyrazistym smaku. Fenomenalnie komponuje się z dziczyzną, kaczką czy gęsiną. Jego słodkawo-kwaśny smak świetnie przełamuje intensywność mięsa. Taki sos można przygotować zarówno ze świeżych, jak i mrożonych owoców.

