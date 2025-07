Zakochałam się w tym daniu z kalafiora, wciąga od pierwszego kęsa! Wypróbuj prosty przepis

Trwa właśnie sezon na kalafiora, a to świetna okazja, by w pełni wykorzystać kulinarne możliwości przygotowania tego warzywa. Ponieważ znudziła mi się już zupa kalafiorowa czy kalafior obtoczony w bułce tartej i podsmażony, to postanowiłam nieco poeksperymentować. Zainspirowała mnie moja przyjaciółka, która ostatnio wróciła z wakacji w Grecji i szczególnie zachwalała jedną potrawę, której tam skosztowała. Postanowiłam ją zrobić. Wszyscy moi bliscy, których nią poczęstowałam, chcieli ode mnie przepis na to danie.

Jak zrobić kalafior po grecku? Prosty przepis

Po raz pierwszy przygotowała kalafior po grecku, czyli w bardzo niecodzienny sposób. Potrawa ta nazywa się kounoupidi kapama, czyli w tłumaczeniu po prostu kalafior w pomidorach. Choć niektórym może się to wydawać nieco dziwne – do tej potrawy dodaje się cynamon. Potrzebna jest jeszcze oliwa, cebula, czosnek i pomidory, a więc pyszny obiad przygotujesz z zaledwie kilku składników. Potrawa ta jest inspirowana kuchnią śródziemnomorską, można podawać ją na ciepło jako cały posiłek lub na zimno w formie przystawki

Przepis: Kalafior po grecku Tak przyrządzony kalafior smakuje naprawdę wybitnie, a zrobisz go błyskawicznie Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 326 w każdej porcji Składniki 1-2 ząbki czosnku

400 g różyczek kalafiora

400 g świeżych pomidorów

2 łyżki przecieru pomidorowego

1/2 łyżeczki cynamonu

sól, pieprz

4 łyżki oliwy Sposób przygotowania Smażenie cebuli i czosnkuNajpierw podsmaż na oliwie drobno posiekaną cebulę, a także przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodanie kalafioraGdy cebulka będzie już delikatnie zeszklona, to dodaj kalafior podzielony na małe różyczki i smaż przez kilka minut aż się lekko zarumieni. Duszenie warzywNastępnie dodaj cynamon, drobno posiekane pomidory oraz przecier. Wlej około pół szklanki wody, zmniejsz ogień i duś przez 20 minut. Co jakiś czas mieszaj. Gdy kalafior będzie już miękki, to dopraw solą i pieprzem.

Inne pomysły na przyrządzenie kalafiora

Kalafior jest warzywem, który możesz przyrządzić na wiele pysznych sposobów. Jednym z najprostszych i najsmaczniejszych jest pieczenie – wystarczy podzielić kalafior na różyczki, polać oliwą z oliwek, doprawić solą, pieprzem i ulubionymi przyprawami (na przykład wędzoną papryką, curry czy czosnkiem), a następnie upiec w piekarniku aż będzie złocisty i chrupiący. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie kalafiora z sosem serowym lub beszamelowym. Genialnie smakuje również sałatka na ciepło z groszku, kalafiora i cukinii. Niektórzy robią nawet kotlety jajeczne z kalafiorem. Zanim przejdziesz do przyrządzania tych potraw, to sprawdź, jaki jest najczęstszy błąd podczas gotowania kalafiora – warzywo traci wtedy swoje właściwości zdrowotne.

Czytaj też:

Nie masz czasu na gotowanie? Te 3 nowości z Żabki ratują figurę i smakują lepiej, niż myśliszCzytaj też:

Wysyp kurek w lasach. Dietetycy tłumaczą, dlaczego warto jeść je garściami. Mamy 3 proste przepisy