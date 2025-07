To najzdrowszy ketchup, a Polacy omijają go w sklepie. Sprawdź, czym się wyróżnia

Ketchup to jeden z najchętniej wybieranych sosów. Świetnie pasuje nie tylko do frytek czy pizzy, ale również wielu innych dań i przekąsek. Polacy go uwielbiają, ale zwykle nie zastanawiają się nad tym, co wkładają do koszyka. Sięgają po „pierwszy lepszy” produkt. Tymczasem na sklepowych półkach można znaleźć prawdziwą „perełkę”, która nie tylko dobrze smakuje, ale ma też wiele innych cennych zalet. Sprawdź, co poleca dietetyk. Podpowiedź eksperta może znacznie ułatwić ci następne zakupy.

To najzdrowszy ketchup zdaniem dietetyka

Ketchupy wziął „pod lupę” dietetyk Jakub Woźniak. Oceniał składy i wartości odżywcze poszczególnych produktów dostępnych na rynku. Jak się okazuje jeden z sosów ma wyraźną przewagę nad innymi. Chodzi o Ketchup Premium Sycylijski Keto marki Roleski. Na jego korzyść przemawia przede wszystkim wysoka zawartość pomidorów – aż 245 gramów na 100 g produktu. Poza tym nie zawiera dodatku cukru. Skład jest krótki i prosty. Na pierwszym miejscu znajdują się wspomniane już pomidory, na drugim – ocet jabłkowy (8 procent), a na trzecim – sól himalajska (2,3 procent). Kolejne pozycje na liście zajmują przyprawy (0,4 procent) i substancja słodząca – sukraloza. Warto podkreślić, że umieszczono ją na samym końcu, więc jej ilości są niewielkie.

Z uwagi na krótki skład, dużą zawartość pomidorów, jest to naprawdę fajny wybór. Ma tylko 41 kalorii w 100 gramach. Jak najbardziej będzie to jeden z najzdrowszych wyborów – podkreśla Jakub Woźniak w opublikowanym nagraniu.

Jednocześnie przestrzega, by nie dać się nabrać na sól himalajską obecną w składzie produktu. Wiele osób uznaje ją za lepszą alternatywę dla tradycyjnej słonej przyprawy. Nie ma ona jednak żadnych specjalnych właściwości. Nie zawiera też – wbrew temu, co sugerują obiegowe opinie – dużych ilości mikroelementów. Nie różni się pod tym względem zbytnio od zwykłej soli kamiennej.

Jakie jeszcze ketchupy warto kupować?

Wybierając ketchup, zwróć uwagę nie tylko na zawartość pomidorów w składzie. Dobry produkt nie powinien zawierać również zbędnych dodatków, takich jak na przykład skrobia modyfikowana czy benzoesan sodu. To niebezpieczny konserwant. Spożywanie go w dużych ilościach może doprowadzić do nasilenia stanów zapalnych obecnych w organizmie i powstania nowych.

Warto sięgać po takie sosy jak na przykład Madero Ketchup Junior, Ketchup Premium Mniej cukru Develey czy Ketchup bez dodatku cukru Dawtona. Ich zaletą jest relatywnie wysoka zawartość pomidorów, prosty skład pozbawiony sztucznych dodatków i wzmacniaczy smaku. Nie dostarczają też dużej ilości kalorii. Trzeba jednak pamiętać, że kluczową zasadą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety jest umiar.

